انتاج: اكثر من 450 شركة ناشئة أردنية تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، زياد المصري، بأن هنالك اكثر من 450 شركة ناشئة تسهم بشكل فعال في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى 60 بالمئة من تلك الشركات مسجلة، في حين ان النسبة المتبقية لازالت في مرحلة النموذج الأولي الذي لا يتطلب تسجيلا، وفقا للبيانات المتوفرة على الموقع الذي تديره جمعية انتاج
وأوضح المصري، أن 80 بالمئة من الشركات الناشئة تتمركز في العاصمة عمان و15 بالمئة في محافظات شمال المملكة، و5 بالمئة في جنوب المملكة.
وأضاف المصري أن هذه الشركات تعمل في 23 قطاعًا مختلفًا، أبرزها التكنولوجية التعليمية، ثم التجارة الإلكترونية، وبعدها التكنولوجية المالية ثم الصحية والمحتوى والإعلام والذكاء الاصطناعي والمعلومات، والتكنولوجيا الزراعية، وسلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والسياحة والسفر، والطاقة، والفن والإعلام والتصميم.
وأشار إلى 17 مؤسسة داعمة تضم أفضل الحاضنات والمسرّعات في الأردن، بالإضافة إلى 44 مزود خدمات متنوعة تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتوجيه.
ولفت إلى 540 شركة ناشئة في منطقة الشرق الاوسط حظيت خلال العام 2024 باستثمارات، مضيفا ان 4 بالمئة من تلك الشركات هي أردنية، حيث جاءت الأردن خامسا بعد الامارات والسعودية ومصر وفلسطين، وفقا لتقرير من مرصد البيانات Digitaldigest.
وأكد المصري أن "إنتاج"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والصندوق الأردني للريادة، تسعى لجعل الأردن وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها بالأدوات والشبكات اللازمة لتحقيق النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
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