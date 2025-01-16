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انتاج: اكثر من 450 شركة ناشئة أردنية تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال

1/16/2025 4:33:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، زياد المصري، بأن هنالك اكثر من 450 شركة ناشئة تسهم بشكل فعال في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.


وأشار إلى 60 بالمئة من تلك الشركات مسجلة، في حين ان النسبة المتبقية لازالت في مرحلة النموذج الأولي الذي لا يتطلب تسجيلا، وفقا للبيانات المتوفرة على الموقع الذي تديره جمعية انتاج


وأوضح المصري، أن 80 بالمئة من الشركات الناشئة تتمركز في العاصمة عمان و15 بالمئة في محافظات شمال المملكة، و5 بالمئة في جنوب المملكة.
وأضاف المصري أن هذه الشركات تعمل في 23 قطاعًا مختلفًا، أبرزها التكنولوجية التعليمية، ثم التجارة الإلكترونية، وبعدها التكنولوجية المالية ثم الصحية والمحتوى والإعلام والذكاء الاصطناعي والمعلومات، والتكنولوجيا الزراعية، وسلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والسياحة والسفر، والطاقة، والفن والإعلام والتصميم.


وأشار إلى 17 مؤسسة داعمة تضم أفضل الحاضنات والمسرّعات في الأردن، بالإضافة إلى 44 مزود خدمات متنوعة تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتوجيه.


ولفت إلى 540 شركة ناشئة في منطقة الشرق الاوسط حظيت خلال العام 2024 باستثمارات، مضيفا ان 4 بالمئة من تلك الشركات هي أردنية، حيث جاءت الأردن خامسا بعد الامارات والسعودية ومصر وفلسطين، وفقا لتقرير من مرصد البيانات Digitaldigest.


وأكد المصري أن "إنتاج"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والصندوق الأردني للريادة، تسعى لجعل الأردن وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها بالأدوات والشبكات اللازمة لتحقيق النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

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