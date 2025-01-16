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عقد عمل جماعي لتحسين مزايا العاملين في شركة البترول

1/16/2025 4:33:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وقع اليوم الخميس برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر الوزارة عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة البترول الوطنية.


وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث مروان القاسم ومديرها العام المهندس محمد الخصاونة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الانتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.


وأشار البكار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن توقيع عقد العمل الجماعي جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل ايجابي على العاملين في الشركات لما تضمنته هذا العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم.

بدوره قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع عقد العمل الجماعي جاء بإشراف وزارة العمل.

وبين أن الوزارة بحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الدهامشة أن الوزارة تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.

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