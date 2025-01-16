أورنج الأردن: مبادرة شلة بوزيتيف إيجابية إلكترونية واعية



عمان - أكدت شركة أورنج الأردن، أن مبادرة "شلة بوزيتيف" التي أطلقتها العام الماضي، جاءت كمبادرة تهدف إلى مكافحة التنمر الإلكتروني وتعزيز الثقافة الرقمية.



وقالت الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تهدف إلى تمكين الفئات العمرية من 12- 28 عاما، والأهل والمعلمين والمؤثرين من التفاعل الرقمي بطريقة صحية وآمنة.



وأوضحت أن المبادرة التي تتماشى مع مكانة أورنج كمزود رقمي مسؤول، تستهدف نشر الوعي حول كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، مع التركيز على الاحترام المتبادل والتفاعل بحذر على منصات التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى تعزيز القيم الإيجابية عبر نشر إعلانات توعوية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات من خبراء للتعامل الأمثل مع هذه الظاهرة، كما تشجع أيضاً على استخدام الإنترنت ليس فقط لأغراض الترفيه، بل كأداة للنمو الشخصي واكتشاف المهارات.



وبينت أنه ومن خلال هذه المبادرة، تضمن أورنج أن الشباب ليسوا وحدهم في مواجهة التنمر الإلكتروني، بل إنها ستكون دائماً معهم حليفاً لهم في هذا التحدي، وفي بناء بيئة رقمية مليئة بالإيجابية والتحفيز.



وقالت الشركة إن "شلة بوزيتيف" ليست حملة قصيرة الأمد، بل هي التزام طويل الأجل من أورنج لنشر الوعي وتعزيز السلوك الرقمي الإيجابي".



وأضافت أن الحملة ستستمر في توسيع قنوات التوعية بالتعاون مع مؤثرين في المجتمع الرقمي، لتصبح "الشلة" مجتمعاً متكاملاً من مستخدمي الإنترنت الإيجابيين الذين يدعون إلى بناء بيئة رقمية آمنة تتسم بالاحترام المتبادل.



ولفتت إلى أنه على مستوى المجموعة، وضعت أورنج وثيقة تعزز التزامها بهذه المبادئ وتدعو المزيد من الشركاء إلى أن يكونوا جزءاً من هذه الجهود والمبادرات، بحيث يأتي إطلاق "شلة بوزيتيف" كجزء من حملة "For Good Connections" التي تضمنت سلسلة من الأنشطة التوعوية والجلسات الحوارية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية استخدام الفضاء الإلكتروني بشكل إيجابي وتوفير الحماية للأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية وتعزيز الثقة بالنفس عبر بيئة رقمية آمنة.



ودعت الشركة الى ضرورة تضافر الجهود لتحويل الفضاء الإلكتروني إلى بيئة تشجع على الإبداع والابتكار وتعزز التعاون وتدعم النمو الشخصي.