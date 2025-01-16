نلتفت للأردن

* الدكتور نضال ملو العين

في ظل انتهاء الحرب التي كانت منذ بدايتها تشير إلى أن نهاية كل صراع تكون على طاولة المفاوضات، ومع التغيرات الحاصلة في سوريا وبروز وعي جديد في العراق، وانحسار التدخلات والنزاعات التي سعت لتقسيم النفوذ وفرض الهيمنة، باتت خطوط المنطقة والشرق الأوسط أكثر وضوحاً اليوم.



الأردن الآن بحاجة إلى تضافر الجهود لتعويض سنوات طويلة من الترقب والانتظار، والتوترات التي ربما لم تنتهِ بالكامل ولكن خفت حدتها بشكل ملحوظ. وهذا يتطلب نهضة اقتصادية شاملة تشمل جميع القطاعات، مع التركيز على إعادة إحياء السياحة، الصناعة، والاستثمارات.



وتطرح اليوم فرص إعادة الإعمار في المنطقة، لكن القرار النهائي يبقى في يد أولئك الذين دفعوا ثمن الحروب، سواء في سوريا أو فلسطين، وبخاصة غزة. هنا يجب أن يتحرك القطاع الخاص الأردني، معتمداً على شبكة علاقاته، لاستقطاب العروض والمشاركة الفاعلة في عمليات إعادة الإعمار.



وبالنسبة للقطاع السياحي، فقد حان الوقت لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة للتركيز على العلاقات العامة والتسويق المكثف للأسواق السياحية التقليدية وفتح آفاق جديدة.

ومن الضروري وضع خطة عمل واضحة مرتبطة بجدول زمني وأدوات قياس دقيقة، إلى جانب تطوير الواقع السياحي ومراجعة الخطط والاستراتيجيات بمنهجية عملية وأهداف قابلة للتنفيذ. السياحة ليست قطاعاً معقداً ولا تحتاج لمعجزة، بل تتطلب إرادة وإدارة حقيقية، واستدامة التنمية والتطوير، كما وجهت القيادة الهاشمية في كتاب التكليف السامي.



وبفضل استجابة القطاع السياحي السريعة، سيكون هذا القطاع بوابة النهضة الاقتصادية الأكثر تأثيراً وإنجازاً. الأثر الإيجابي سينعكس مباشرة على الحركة الاقتصادية وعلى المواطن الأردني، حيث إن التحديات التي بررتها الحروب لم يعد لها مكان الآن. النتائج يجب أن تكون ملموسة في السوق الأردني خلال الأشهر الستة القادمة، بشرط أن يتم العمل بخطط مدروسة وآليات تنفيذ واضحة.



إلى جانب السياحة، يجب إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في إعادة النظر بالأنظمة والإجراءات، لضمان مشاركة فاعلة تنهض بالسوق السياحي وتدعم الاقتصاد المجتمعي. المجتمعات المحلية هي أساس المنظومة السياحية، وبالتالي يجب تمكينها واستثمارها بشكل فعال.



اليوم، ومع انتهاء تلك الظروف الضاغطة، علينا أن نعيد تركيز جهودنا على الأردن، مستثمرين كل ما لدينا من إمكانيات لصالح الوطن والمواطن. الأردن أولاً، دون إغفال التزامنا الإنساني تجاه أمتنا وأشقائنا، ولكن ليس على حساب مصلحتنا الوطنية.



حمى الله الأردن،

حمى الله الملك.

