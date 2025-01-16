الدولار يستقر والين يرتفع قبل اجتماع بنك اليابان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر الدولار يوم الخميس بعد انخفاضه بالتزامن مع انخفاض التضخم الأمريكي وتراجع عوائد السندات، بينما وصل الين إلى أعلى مستوى له في شهر وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة في اليابان.
وكان الين الأكثر تحركاً بين العملات الرئيسية مقابل الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكي الأضعف من المتوقع، وواصل مكاسبه في آسيا، مع زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تزامناً مع إشارات عن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
تم تداول الين عند 155.21 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 19 ديسمبر، حيث حقق مكاسب بنحو 1.2٪ في الجلستين الأخيرتين.
التعليقات الأخيرة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه ريوزو هيمينو أوضحت أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وتتوقع الأسواق احتمالية بنسبة 78٪ لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
"حقيقة أنهم يناقشون رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت وقبيل الاجتماع قد تكون بمثابة اختبار لردود الأفعال"، قال بارت واكابايشي، مدير فرع في "ستيت ستريت" في طوكيو.
وظل اليورو مستقراً إلى حد كبير بعد بيانات التضخم الأمريكية واستمر على حاله خلال الجلسة الآسيوية عند 1.0283 دولار، بينما حقق الدولار مكاسب طفيفة في أماكن أخرى، وارتفع مؤشر الدولار بعد ثلاثة أيام من الخسائر ليصل إلى 109.18.
ولم تكن هناك ردود فعل مباشرة في أسواق العملات على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم أن الشيكل الإسرائيلي وصل إلى أعلى مستوى له في شهر يوم الأربعاء.
وكان التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات وأقل من نسبة 0.3٪ في نوفمبر. سنوياً، جاءت القراءة عند 3.2٪ أقل من التوقعات التي بلغت 3.3٪. تبع ذلك قراءة بريطانية أضعف من المتوقع للتضخم وتصريحات من أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا بأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.
واستجاب المتداولون الذين كانوا قلقين بشأن التضخم بالارتياح، حيث قاموا بشراء الأسهم ودفع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للانخفاض بأكثر من 13 نقطة أساس.
ردود فعل العملات كانت أكثر تراجعاً، وباستثناء مكاسب الين، بدأت تتراجع يوم الخميس مع استمرار المتداولين في مراقبة البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وإمكانية فرض رسوم جمركية جديدة مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير رئيساً.
"بالطبع، الدولار قد تجاوز الفارق في أسعار الفائدة مؤخراً"، قال تيم بيكر، استراتيجي الاقتصاد الكلي في دويتشه بنك في مذكرة. "لكن هذا ليس كبيراً. يجب أن يبني الدولار قسط مخاطرة نظراً للظروف الجيوسياسية الحالية"، مضيفا "كما أنه من الطبيعي تماماً رؤية قوة الدولار في هذه الظروف، حيث يتفوق نمو الولايات المتحدة على نظيراتها بهذا الشكل - وفي الحلقات السابقة تجاوز الدولار هذه العلاقة".
اليوان الصيني، الذي يُعتبر في الخطوط الأمامية للمخاطر الجمركية، ظل قريباً من الحد الأدنى لنطاق تداوله عند 7.3316 طوال الجلسة الآسيوية.
الدولار النيوزيلندي، عند 0.5602 دولار، ليس بعيداً عن أدنى مستوى له خلال عامين عند 0.5543 يوم الإثنين، ولم يحصل الدولار الأسترالي إلا على دفعة قصيرة من أرقام التوظيف القوية.
ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 0.6248 دولار بعد نشر البيانات مباشرة، لكنه انخفض إلى أقل من 0.62 دولار مع استمرار اليوم ولا يزال قريباً من أدنى مستوى له خلال خمس سنوات عند 0.6131 دولار يوم الإثنين.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3٪ إلى 1.2212 دولار، ولم يكن هناك تحسن ملحوظ في العملات الأصغر.
تراجع الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر بعد خفض مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل بنك إندونيسيا يوم الأربعاء.
أما الوون الكوري الجنوبي، فلم يستفد من قرار البنك المركزي الكوري الذي خالف التوقعات وأبقى سعر الفائدة عند 3٪ يوم الخميس. - وكالات
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