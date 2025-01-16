الدولار يستقر والين يرتفع قبل اجتماع بنك اليابان

استقر الدولار يوم الخميس بعد انخفاضه بالتزامن مع انخفاض التضخم الأمريكي وتراجع عوائد السندات، بينما وصل الين إلى أعلى مستوى له في شهر وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة في اليابان.



وكان الين الأكثر تحركاً بين العملات الرئيسية مقابل الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكي الأضعف من المتوقع، وواصل مكاسبه في آسيا، مع زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تزامناً مع إشارات عن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



تم تداول الين عند 155.21 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 19 ديسمبر، حيث حقق مكاسب بنحو 1.2٪ في الجلستين الأخيرتين.



التعليقات الأخيرة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه ريوزو هيمينو أوضحت أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وتتوقع الأسواق احتمالية بنسبة 78٪ لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

"حقيقة أنهم يناقشون رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت وقبيل الاجتماع قد تكون بمثابة اختبار لردود الأفعال"، قال بارت واكابايشي، مدير فرع في "ستيت ستريت" في طوكيو.



وظل اليورو مستقراً إلى حد كبير بعد بيانات التضخم الأمريكية واستمر على حاله خلال الجلسة الآسيوية عند 1.0283 دولار، بينما حقق الدولار مكاسب طفيفة في أماكن أخرى، وارتفع مؤشر الدولار بعد ثلاثة أيام من الخسائر ليصل إلى 109.18.



ولم تكن هناك ردود فعل مباشرة في أسواق العملات على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم أن الشيكل الإسرائيلي وصل إلى أعلى مستوى له في شهر يوم الأربعاء.

وكان التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات وأقل من نسبة 0.3٪ في نوفمبر. سنوياً، جاءت القراءة عند 3.2٪ أقل من التوقعات التي بلغت 3.3٪. تبع ذلك قراءة بريطانية أضعف من المتوقع للتضخم وتصريحات من أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا بأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.



واستجاب المتداولون الذين كانوا قلقين بشأن التضخم بالارتياح، حيث قاموا بشراء الأسهم ودفع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للانخفاض بأكثر من 13 نقطة أساس.



ردود فعل العملات كانت أكثر تراجعاً، وباستثناء مكاسب الين، بدأت تتراجع يوم الخميس مع استمرار المتداولين في مراقبة البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وإمكانية فرض رسوم جمركية جديدة مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير رئيساً.



"بالطبع، الدولار قد تجاوز الفارق في أسعار الفائدة مؤخراً"، قال تيم بيكر، استراتيجي الاقتصاد الكلي في دويتشه بنك في مذكرة. "لكن هذا ليس كبيراً. يجب أن يبني الدولار قسط مخاطرة نظراً للظروف الجيوسياسية الحالية"، مضيفا "كما أنه من الطبيعي تماماً رؤية قوة الدولار في هذه الظروف، حيث يتفوق نمو الولايات المتحدة على نظيراتها بهذا الشكل - وفي الحلقات السابقة تجاوز الدولار هذه العلاقة".



اليوان الصيني، الذي يُعتبر في الخطوط الأمامية للمخاطر الجمركية، ظل قريباً من الحد الأدنى لنطاق تداوله عند 7.3316 طوال الجلسة الآسيوية.



الدولار النيوزيلندي، عند 0.5602 دولار، ليس بعيداً عن أدنى مستوى له خلال عامين عند 0.5543 يوم الإثنين، ولم يحصل الدولار الأسترالي إلا على دفعة قصيرة من أرقام التوظيف القوية.



ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 0.6248 دولار بعد نشر البيانات مباشرة، لكنه انخفض إلى أقل من 0.62 دولار مع استمرار اليوم ولا يزال قريباً من أدنى مستوى له خلال خمس سنوات عند 0.6131 دولار يوم الإثنين.



وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3٪ إلى 1.2212 دولار، ولم يكن هناك تحسن ملحوظ في العملات الأصغر.

تراجع الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر بعد خفض مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل بنك إندونيسيا يوم الأربعاء.



أما الوون الكوري الجنوبي، فلم يستفد من قرار البنك المركزي الكوري الذي خالف التوقعات وأبقى سعر الفائدة عند 3٪ يوم الخميس. - وكالات