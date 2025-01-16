تجارة الأردن تدعو لإطلاق مبادرة مسؤولية مجتمعية لمساعدة قطاع غزة

دعا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة لإطلاق مبادرة للمسؤولية المجتمعية خاصة بقطاع غزة يكون اتحاد غرف التجارة العربية مظلة لها.



وأكد أن المبادرة يجب أن تركز على المساهمة في بناء المؤسسات التعليمية والصحية التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على القطاع، إلى جانب توفير فرص عمل عن بعد للشباب في غزة.



جاء ذلك خلال مشاركته باسم الغرفة في مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة"، الذي عقد بالعاصمة المنامة.



وبين خلال ورقة عمل قدمها بالمؤتمر أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ويتجاوز مفهومها تقديم الدعم المالي للمجتمعات المحلية.



وأوضح أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص هي نهج شامل يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة بالمجتمع من أجل تعزيز الممارسات التي تحسن من البيئة الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الفوائد المستدامة للأجيال القادمة.



وبين المهندس الرواجبة أن القطاع الخاص في الأردن يلعب دورا مهما في تطوير المشاريع الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وأكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية وتطبيقها بشكل فعال لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، مبينا أن غرفة تجارة الأردن لعبت دورا بارزا في تعزيز المسؤولية المجتمعية في عدة مجالات في السنوات الأخيرة.



وأشار إلى أن القطاع الخاص في الأردن، من خلال مشاركته الفعالة في المسؤولية المجتمعية، يعكس إيمانه العميق بأهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن التزام تجارة الأردن بتعزيز دورها كمحرك رئيسي لتحقيق التغيير الإيجابي بالمجتمع.



ونوه المهندس الرواجبة إلى أن الغرفة تواصل العمل على تعزيز هذه المسؤولية، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة مشجعة لدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحسين حياة الناس وتعزيز استدامة البيئة والاقتصاد.



يذكر أن المؤتمر نظمه اتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومنظمة HOPE MCF.