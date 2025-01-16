تجارة الأردن تدعو لإطلاق مبادرة مسؤولية مجتمعية لمساعدة قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة لإطلاق مبادرة للمسؤولية المجتمعية خاصة بقطاع غزة يكون اتحاد غرف التجارة العربية مظلة لها.
وأكد أن المبادرة يجب أن تركز على المساهمة في بناء المؤسسات التعليمية والصحية التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على القطاع، إلى جانب توفير فرص عمل عن بعد للشباب في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركته باسم الغرفة في مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة"، الذي عقد بالعاصمة المنامة.
وبين خلال ورقة عمل قدمها بالمؤتمر أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ويتجاوز مفهومها تقديم الدعم المالي للمجتمعات المحلية.
وأوضح أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص هي نهج شامل يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة بالمجتمع من أجل تعزيز الممارسات التي تحسن من البيئة الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الفوائد المستدامة للأجيال القادمة.
وبين المهندس الرواجبة أن القطاع الخاص في الأردن يلعب دورا مهما في تطوير المشاريع الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
وأكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية وتطبيقها بشكل فعال لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، مبينا أن غرفة تجارة الأردن لعبت دورا بارزا في تعزيز المسؤولية المجتمعية في عدة مجالات في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في الأردن، من خلال مشاركته الفعالة في المسؤولية المجتمعية، يعكس إيمانه العميق بأهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن التزام تجارة الأردن بتعزيز دورها كمحرك رئيسي لتحقيق التغيير الإيجابي بالمجتمع.
ونوه المهندس الرواجبة إلى أن الغرفة تواصل العمل على تعزيز هذه المسؤولية، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة مشجعة لدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحسين حياة الناس وتعزيز استدامة البيئة والاقتصاد.
يذكر أن المؤتمر نظمه اتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومنظمة HOPE MCF.
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