بولندا تقلل وارداتها من غاز البترول المسال الروسي بنسبة 80%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من المتوقع أن تقلل بولندا، أكبر مستورد لغاز البترول المسال الروسي، مشترياتها هذا العام بنسبة حوالي 80% بسبب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا، وفقًا لما أعلنته جمعية غاز البترول المسال البولندية (POGP).
ومن حيث الحجم، تتوقع POGP أن تنخفض الواردات من روسيا إلى حوالي 20,000 طن متري شهريًا هذا العام مقارنة بـ100,000 طن شهريًا في المتوسط خلال عام 2024، بعد تنفيذ العقوبات الأوروبية على غاز البترول المسال الروسي في 20 ديسمبر.
واستثنت العقوبات بعض أنواع غاز البترول المسال، مثل البيوتان والإيزوبيوتان، والتي تُستخدم بشكل رئيسي كمواد خام لإنتاج البتروكيماويات الأخرى. أما الأنواع الأخرى من غاز البترول المسال فتُستخدم كوقود للسيارات والتدفئة.
ولتعويض النقص، قالت POGP إنها تتوقع أن تزيد بولندا وارداتها من غاز البترول المسال عبر موانئها وعبر الشاحنات من دول تشمل ألمانيا وهولندا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من LSEG أن بولندا قد زادت بالفعل وارداتها البحرية من غاز البترول المسال في عام 2024 بنسبة 5% لتصل إلى 1.14 مليون طن، تحسبًا للعقوبات.
كما زادت الإمدادات من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل كبير، في حين انخفضت الواردات البحرية من السويد. - وكالات
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