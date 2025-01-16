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بولندا تقلل وارداتها من غاز البترول المسال الروسي بنسبة 80%

1/16/2025 4:32:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المتوقع أن تقلل بولندا، أكبر مستورد لغاز البترول المسال الروسي، مشترياتها هذا العام بنسبة حوالي 80% بسبب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا، وفقًا لما أعلنته جمعية غاز البترول المسال البولندية (POGP).


ومن حيث الحجم، تتوقع POGP أن تنخفض الواردات من روسيا إلى حوالي 20,000 طن متري شهريًا هذا العام مقارنة بـ100,000 طن شهريًا في المتوسط خلال عام 2024، بعد تنفيذ العقوبات الأوروبية على غاز البترول المسال الروسي في 20 ديسمبر.

واستثنت العقوبات بعض أنواع غاز البترول المسال، مثل البيوتان والإيزوبيوتان، والتي تُستخدم بشكل رئيسي كمواد خام لإنتاج البتروكيماويات الأخرى. أما الأنواع الأخرى من غاز البترول المسال فتُستخدم كوقود للسيارات والتدفئة.


ولتعويض النقص، قالت POGP إنها تتوقع أن تزيد بولندا وارداتها من غاز البترول المسال عبر موانئها وعبر الشاحنات من دول تشمل ألمانيا وهولندا.


وأظهرت بيانات تتبع السفن من LSEG أن بولندا قد زادت بالفعل وارداتها البحرية من غاز البترول المسال في عام 2024 بنسبة 5% لتصل إلى 1.14 مليون طن، تحسبًا للعقوبات.


كما زادت الإمدادات من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل كبير، في حين انخفضت الواردات البحرية من السويد. - وكالات


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