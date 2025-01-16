تلميح قوي لانتقال صلاح إلى الهلال.. وتغيير في موقف أراوخو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك"، صورة للنجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى قرب انضمام اللاعب للدوري السعودي.
ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، صورة محمد صلاح من دون أن يصاحبها أي تعليق، مما زاد الغموض والتكهنات.
وينتهي عقد محمد صلاح (32 عاما) مع الفريق الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، لكن مفاوضات تجديد العقد لم تثمر عن شيء.
ويجذب الدوري
السعودي نجوم العالم في الوقت الحالي، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، البرازيلي نيمار (الهلال)، والفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة)، من بين نجوم آخرين.
وكان صلاح، انتقد إدارة النادي الإنجليزي في أكثر من مناسبة لعدم حسمه تجديد العقد، مؤكدا أنه لطالما أراد الاستمرار مع "الريدز"، إلا إذا كان للإدارة رأي آخر.
ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميير ليج هذا الموسم برصيد 18 هدفا، وبفضله يتصدر ليفربول جدول الدوري، الذي قال عنه المصري: "إنه يريد أن يختتم به مشواره مع الفريق ليكون أفضل هدية له إلى الجمهور".
أستون فيلا يتعاقد مع مالن
عزز أستون فيلا هجومه بالتعاقد مع الدولي الهولندي دونيل مالن قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي.
وانضم المهاجم البالغ 26 عاما، إلى فيلا بصفقة تقدر بـ24 مليون دولار، إضافة إلى ثلاثة ملايين كمكافآت.
وقال النادي الانجليزي في بيان: "يسعد أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع الدولي الهولندي دونيل مالن من بوروسيا دورتموند".
سجل الهولندي 39 هدفا في 132 مباراة مع دورتموند الذي انتقل إليه العام 2021، وساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
ويملك مالن في رصيده الدولي، 9 أهداف سجلها خلال 41 مباراة وكان أحد العناصر الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2024.
ويأمل أستون فيلا الذي يملك 32 نقطة بعد 20 مباراة، أن يتقدم نحو المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ويشارك في المسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا.
ويسعى الفريق الإنجليزي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة الأوروبية بنسختها الجديدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة ضمن المجموعة المشتركة مع تبقي مباراتين.
ومن المرجح أن يبيع فيلا مهاجمه الكولومبي جون دوران قبل انتهاء فترة الانتقالات هذا الشهر، علما أن الأخير سجل 12 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات على الرغم من قلة مشاركاته الأساسية في ظل الاعتماد على الدولي أولي واتكينز.
ووفقا لوسائل إعلامية محلية، أبدى وست هام وتشيلسي اهتمامهما بالتعاقد مع دوران، خصوصا في ظل معاناتهما على صعيد الإصابات.
بايرن يضم داربوي
تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم مع لاعب خط الوسط الهجومي الأميركي باجونج داربوي من فريق لوس أنجليس إف سي.
وذكر النادي الألماني أمس، أن داربوي وقع على عقد "طويل الأجل" وسينضم لفريق الرديف ببايرن ميونخ.
وقال داربوي في بيان: "تحقق حلم كبير بالنسبة لي. من الرائع رؤية أين يأخذني طريقي. كانت أمنيتي الكبيرة ارتداء قميص هذا النادي الكبير يوما ما. حقيقة حدوث هذا يجعلني أشعر بالكثير من الفخر. ما أزال أقاتل من أجل التكيف مع فارق التوقيت، فيما عدا ذلك أشعر أنني بخير وجاهز للبدء".
ولعب داربوي، المولود في جامبيا، مرتين مع المنتخب الأميركي تحت 17 عاما. وعلى مستوى الأندية، لعب للفريق الرديف بفريق لوس أنجليس إف سي وفيلادلفيا يونيون.
أراوخو يغير رأيه
باتت أزمة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، في طريقها صوب تحول جذري مفاجئ، بعد الجدل الواسع الذي أحاط بمستقبله مع الفريق.
وارتبط أراوخو بالانتقال إلى يوفنتوس الشهر الحالي، خصوصا بسبب تعثر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في صيف 2026.
وبعد أن كان أراوخو مصرا على الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك حتى مساء أول من أمس، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع باللاعب وأقنعه بالبقاء.
وأشارت إلى أن أراوخو قد يقترب أيضا من تجديد عقده مع برشلونة.
وإلى جانب دور ديكو والرئيس خوان لابورتا، بذل المدرب هانز فليك إضافة إلى لاعبي الفريق جهودا كبيرة لإقناع أراوخو بالعدول عن قراره.
وكان المدرب الألماني صرح سابقا في السعودية، قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، بأنه يعتمد تماما على أراوخو ويريد استمراره.
وخلال الاحتفالات بالتتويج باللقب، طلب روبرت ليفاندوفسكي من أراوخو أن يبقى الآن وأن يقرر في الصيف ما إذا كان سيستمر أم لا، وهو ما التقطته كاميرات شبكة "موفيستار".
كما طلب جافي من جماهير برشلونة الموجودة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أن تظهر دعمها وحبها لرونالد أراوخو خلال الاحتفالات بسحق ريال مدريد 5-2.
سان جيرمان يقترب من ضم "كفارا"
كشف تقرير صحفي إيطالي عن آخر المستجدات بشأن صفقة انتقال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، إلى باريس سان جيرمان.
ودخل باريس في مفاوضات مع نابولي، من أجل ضم "كفارا"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل.
وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن باريس سان جيرمان أكمل صفقة التعاقد مع كفاراتسخيليا.
وأضاف التقرير، أنه تم إبرام الصفقة أول من أمس، كما هو مخطط له بين الناديين، بعد الاتفاق الشفهي المبدئي.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة الصفقة ستتجاوز 70 مليون يورو، وسيوقع كفاراتسخيليا عقدا لمدة 5 سنوات في حديقة الأمراء.
ريال يبتعد عن أرنولد
استسلم ريال مدريد مؤقتا، في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول.
وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويرفض كل محاولات التجديد مع الريدز حتى الآن.
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا توجد فرص تقريبًا لإبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويرفض ليفربول التفريط في أرنولد حاليا، لأن الفريق يتصدر الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وما يزال يأمل بتجديد عقد اللاعب.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم أرنولد في تموز (يوليو) المقبل، إلا إذا حدث أي تغيير غير متوقع.
وأوضحت أن أرنولد نفسه، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول ويعتبر أيقونة لجماهير الريدز، لن يجبر النادي على تركه، ويرى أن مغادرة فريق حياته في منتصف الموسم، يعد قرارا غير صائب.
وما يزال ليفربول ينافس في 4 بطولات (الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة) ويأمل بالفوز بها جميعًا، ولا سيما أن المدرب آرني سلوت وجد التوازن المطلوب، ويلعب أرنولد دورا أساسيا في نجاح الفريق.
يذكر أن تقارير سابقة، أفادت بنية ريال مدريد استعارة ظهير مانشستر سيتي كايل ووكر، لنهاية الموسم، حتى يتمكن من ضم أرنولد. -(وكالات)
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