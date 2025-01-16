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تلميح قوي لانتقال صلاح إلى الهلال.. وتغيير في موقف أراوخو

1/16/2025 4:32:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مدن - نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للنجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى قرب انضمام اللاعب للدوري السعودي.
ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، صورة محمد صلاح من دون أن يصاحبها أي تعليق، مما زاد الغموض والتكهنات.
وينتهي عقد محمد صلاح (32 عاما) مع الفريق الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، لكن مفاوضات تجديد العقد لم تثمر عن شيء.
ويجذب الدوري السعودي نجوم العالم في الوقت الحالي، كالبرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، البرازيلي نيمار (الهلال)، والفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة)، من بين نجوم آخرين.
وكان صلاح، انتقد إدارة النادي الإنجليزي في أكثر من مناسبة لعدم حسمه تجديد العقد، مؤكدا أنه لطالما أراد الاستمرار مع "الريدز"، إلا إذا كان للإدارة رأي آخر.
ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميير ليج هذا الموسم برصيد 18 هدفا، وبفضله يتصدر ليفربول جدول الدوري، الذي قال عنه المصري: "إنه يريد أن يختتم به مشواره مع الفريق ليكون أفضل هدية له إلى الجمهور".
أستون فيلا يتعاقد مع مالن
عزز أستون فيلا هجومه بالتعاقد مع الدولي الهولندي دونيل مالن قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي.
وانضم المهاجم البالغ 26 عاما، إلى فيلا بصفقة تقدر بـ24 مليون دولار، إضافة إلى ثلاثة ملايين كمكافآت.
وقال النادي الانجليزي في بيان: "يسعد أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع الدولي الهولندي دونيل مالن من بوروسيا دورتموند".
سجل الهولندي 39 هدفا في 132 مباراة مع دورتموند الذي انتقل إليه العام 2021، وساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
ويملك مالن في رصيده الدولي، 9 أهداف سجلها خلال 41 مباراة وكان أحد العناصر الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2024.
ويأمل أستون فيلا الذي يملك 32 نقطة بعد 20 مباراة، أن يتقدم نحو المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ويشارك في المسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا.
ويسعى الفريق الإنجليزي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة الأوروبية بنسختها الجديدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة ضمن المجموعة المشتركة مع تبقي مباراتين.
ومن المرجح أن يبيع فيلا مهاجمه الكولومبي جون دوران قبل انتهاء فترة الانتقالات هذا الشهر، علما أن الأخير سجل 12 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات على الرغم من قلة مشاركاته الأساسية في ظل الاعتماد على الدولي أولي واتكينز.
ووفقا لوسائل إعلامية محلية، أبدى وست هام وتشيلسي اهتمامهما بالتعاقد مع دوران، خصوصا في ظل معاناتهما على صعيد الإصابات.
بايرن يضم داربوي
تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم مع لاعب خط الوسط الهجومي الأميركي باجونج داربوي من فريق لوس أنجليس إف سي.
وذكر النادي الألماني أمس، أن داربوي وقع على عقد "طويل الأجل" وسينضم لفريق الرديف ببايرن ميونخ.
وقال داربوي في بيان: "تحقق حلم كبير بالنسبة لي. من الرائع رؤية أين يأخذني طريقي. كانت أمنيتي الكبيرة ارتداء قميص هذا النادي الكبير يوما ما. حقيقة حدوث هذا يجعلني أشعر بالكثير من الفخر. ما أزال أقاتل من أجل التكيف مع فارق التوقيت، فيما عدا ذلك أشعر أنني بخير وجاهز للبدء".
ولعب داربوي، المولود في جامبيا، مرتين مع المنتخب الأميركي تحت 17 عاما. وعلى مستوى الأندية، لعب للفريق الرديف بفريق لوس أنجليس إف سي وفيلادلفيا يونيون.
أراوخو يغير رأيه
باتت أزمة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، في طريقها صوب تحول جذري مفاجئ، بعد الجدل الواسع الذي أحاط بمستقبله مع الفريق.
وارتبط أراوخو بالانتقال إلى يوفنتوس الشهر الحالي، خصوصا بسبب تعثر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في صيف 2026.
وبعد أن كان أراوخو مصرا على الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك حتى مساء أول من أمس، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع باللاعب وأقنعه بالبقاء.
وأشارت إلى أن أراوخو قد يقترب أيضا من تجديد عقده مع برشلونة.
وإلى جانب دور ديكو والرئيس خوان لابورتا، بذل المدرب هانز فليك إضافة إلى لاعبي الفريق جهودا كبيرة لإقناع أراوخو بالعدول عن قراره.
وكان المدرب الألماني صرح سابقا في السعودية، قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، بأنه يعتمد تماما على أراوخو ويريد استمراره.
وخلال الاحتفالات بالتتويج باللقب، طلب روبرت ليفاندوفسكي من أراوخو أن يبقى الآن وأن يقرر في الصيف ما إذا كان سيستمر أم لا، وهو ما التقطته كاميرات شبكة "موفيستار".
كما طلب جافي من جماهير برشلونة الموجودة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أن تظهر دعمها وحبها لرونالد أراوخو خلال الاحتفالات بسحق ريال مدريد 5-2.
سان جيرمان يقترب من ضم "كفارا"
كشف تقرير صحفي إيطالي عن آخر المستجدات بشأن صفقة انتقال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، إلى باريس سان جيرمان.
ودخل باريس في مفاوضات مع نابولي، من أجل ضم "كفارا"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل.
وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن باريس سان جيرمان أكمل صفقة التعاقد مع كفاراتسخيليا.
وأضاف التقرير، أنه تم إبرام الصفقة أول من أمس، كما هو مخطط له بين الناديين، بعد الاتفاق الشفهي المبدئي.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة الصفقة ستتجاوز 70 مليون يورو، وسيوقع كفاراتسخيليا عقدا لمدة 5 سنوات في حديقة الأمراء.
ريال يبتعد عن أرنولد
استسلم ريال مدريد مؤقتا، في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول.
وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويرفض كل محاولات التجديد مع الريدز حتى الآن.
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا توجد فرص تقريبًا لإبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويرفض ليفربول التفريط في أرنولد حاليا، لأن الفريق يتصدر الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وما يزال يأمل بتجديد عقد اللاعب.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم أرنولد في تموز (يوليو) المقبل، إلا إذا حدث أي تغيير غير متوقع.
وأوضحت أن أرنولد نفسه، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول ويعتبر أيقونة لجماهير الريدز، لن يجبر النادي على تركه، ويرى أن مغادرة فريق حياته في منتصف الموسم، يعد قرارا غير صائب.
وما يزال ليفربول ينافس في 4 بطولات (الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة) ويأمل بالفوز بها جميعًا، ولا سيما أن المدرب آرني سلوت وجد التوازن المطلوب، ويلعب أرنولد دورا أساسيا في نجاح الفريق.
يذكر أن تقارير سابقة، أفادت بنية ريال مدريد استعارة ظهير مانشستر سيتي كايل ووكر، لنهاية الموسم، حتى يتمكن من ضم أرنولد. -(وكالات)

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