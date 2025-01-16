قمة تقليدية بين الأهلي والأرثوذكسي.. واتحاد عمان والأشرفية ينشدان نقاط الجليل وبشرى

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا للقمة التقليدية التي تجمع بين فريقي الأهلي والأرثوذكسي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لحساب الجولة الحادية عشرة من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

وتسبق مواجهة "الكلاسيكو"، فريقي اتحاد عمان والجليل عند الساعة السادسة مساء في الصالة نفسها، وهو التوقيت ذاته الذي سيشهد مباراة شباب بشرى والأشرفية في صالة الحسن بمدينة إربد، في الجولة التي يغيب عنها الجبيهة.

ويغرد اتحاد عمان وحيدا في صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الأرثوذكسي وصيفا بـ16 نقطة، والجبيهة ثالثا بـ14 نقطة، والأهلي رابعا بـ13 نقطة، الأشرفية وشباب بشرى في المركزين الخامس والسادس بـ11 نقطة، فيما يتذيل فريق الجليل جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

ومع ختام المرحلة الأولى، سيتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، بينما تنتقل الفرق صاحبة الترتيب الخامس والسادس والسابع إلى المرحلة الثانية، التي سيتأهل عنها فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، حيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة إقصائية، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، ينضم الفائز منها إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.

الأهلي والأرثوذكسي.. رد اعتبار

تحمل مباراة اليوم أبعادا مختلفة للفريقين، حيث يتطلع الأهلي بقيادة مدربه زيد الخص إلى رد اعتباره بعدما خسر أمام الأرثوذكسي ذهابا (56-58)، فيما يسعى الأرثوذكسي بقيادة مدربه زيد ساحوري إلى تأكيد علو كعبه.

ويتوقع أن تشهد مجريات المباراة تبادلا في عملية السيطرة وامتلاكا للمبادرة الهجومية، حيث من المتوقع أن يعتمد الأرثوذكسي على الخماسي الأساسي المكون من مالك كنعان لضبط الإيقاع بإسناد من شقيقه علي كنعان ومحمد الشمالي حول القوس، إلى جانب التحركات القوية لمحترفه الأميركي غريغ ماغي ومحمود الهزايمة تحت السلتين، فضلا عن تواجد اللاعبين، أدهم الدجاني، محمد جمال، نبيل كتخدا وفارس النبالي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.

في المقابل، ستجد العمليات الهجومية التي سيقودها نبيل أبو شريخ في تشكيلة "الليث الأبيض"، إسنادا قويا من أشرف الهندي ويزن الطويل، بهدف خلق الثغرات التي تسمح بعملية الاختراق وإسقاط الكرة للمحترف الأميركي جمايل جونز وخالد أبو عبود، فيما سيكون أحمد عطية ومحمد غنيم والشقيقين سعيد وباسل الخوالدة متاحين على الدكة.

اتحاد عمان والجليل.. أوراق محسومة

تبرز قدرات فريدي إبراهيم في توظيف جهود لاعبي الجناح أمين أبو حواس وهاشم عباس على الأطراف من جانب اتحاد عمان، مع التحركات القوية لأحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، فضلا عن امتلاك الفريق للعديد من الأوراق الحاسمة على دكة البدلاء، التي تضم المحترفين الأميركيين كيفن ألين ومايكل فرايزر، فادي قرمش، عاكف الشياب، الطيب قاسم، عبدالله شتات ويوسف بعبيش، وهذه الأسماء ستمكن اتحاد عمان من المحافظة على سرعة الأداء خلال اللقاء.

بدوره، سيبحث الجليل عن أفضل الحلول الفنية للوصول إلى سلة اتحاد عمان، معتمدا على محترفه الأميركي باتريك بيرنيت في صناعة اللعب والامتداد نحو المواقع الأمامية بإسناد من أحمد جمعة وعمار العمري حول القوس، بهدف محاولة الضغط على لاعبي اتحاد عمان والحد من صلابة التغطية الدفاعية، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد للاعبي العمق محمد البحيري وموسى مطلق، إلى جانب تواجد اللاعبين: أحمد البربري، حسام بدر، وغازي الصلاح وسيف أبو سالم على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.

شباب بشرى والأشرفية.. حسم مراكز

سيحاول فريق شباب بشرى مجاراة تحركات لاعبي الأشرفية، من خلال الدفاع الضاغط للاعبي الخط الأمامي بحيوية المحترف الأميركي يوجين كامبل، علي زيادنة ويوسف شتات حول القوس، مع إغلاق المنافذ المؤدية للسلة بتواجد حسين عبابنة وإبراهيم النصر، فيما سيكون منير ادعيس، خلدون جبارة، البحريني ناصر العنزور وأحمد أبو راشد، متاحين على الدكة للاستعانة بهم وفقا لرؤية المدرب أمجد جبارة.



من جانبه، يتطلع الأشرفية بقيادة مدربه نهاد ماضي إلى تأكيد أحقية فوزه ذهابا (102-62)، معتمدا على الخماسي الأساسي المكون من نادر أحمد لضبط الإيقاع بإسناد من عبدالله الزعبي وأحمد القرامسة حول القوس، إلى جانب التحركات القوية لمحترفه البريطاني جوشوا أبل وخالد أبو شاور تحت السلتين، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعبون جلال بسطامي، شاكر العكش، رضوان بساتنة والمحترف السوري سهيل عادل، على دكة البدلاء للمداورة بينهم طبقا لمجريات المباراة.







