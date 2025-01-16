قمة تقليدية بين الأهلي والأرثوذكسي.. واتحاد عمان والأشرفية ينشدان نقاط الجليل وبشرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا للقمة التقليدية التي تجمع بين فريقي الأهلي والأرثوذكسي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لحساب الجولة الحادية عشرة من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
وتسبق مواجهة "الكلاسيكو"، مباراة فريقي اتحاد عمان والجليل عند الساعة السادسة مساء في الصالة نفسها، وهو التوقيت ذاته الذي سيشهد مباراة شباب بشرى والأشرفية في صالة الحسن بمدينة إربد، في الجولة التي يغيب عنها الجبيهة.
ويغرد اتحاد عمان وحيدا في صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الأرثوذكسي وصيفا بـ16 نقطة، والجبيهة ثالثا بـ14 نقطة، والأهلي رابعا بـ13 نقطة، الأشرفية وشباب بشرى في المركزين الخامس والسادس بـ11 نقطة، فيما يتذيل فريق الجليل جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.
ومع ختام المرحلة الأولى، سيتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، بينما تنتقل الفرق صاحبة الترتيب الخامس والسادس والسابع إلى المرحلة الثانية، التي سيتأهل عنها فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، حيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة إقصائية، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، ينضم الفائز منها إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.
الأهلي والأرثوذكسي.. رد اعتبار
تحمل مباراة اليوم أبعادا مختلفة للفريقين، حيث يتطلع الأهلي بقيادة مدربه زيد الخص إلى رد اعتباره بعدما خسر أمام الأرثوذكسي ذهابا (56-58)، فيما يسعى الأرثوذكسي بقيادة مدربه زيد ساحوري إلى تأكيد علو كعبه.
ويتوقع أن تشهد مجريات المباراة تبادلا في عملية السيطرة وامتلاكا للمبادرة الهجومية، حيث من المتوقع أن يعتمد الأرثوذكسي على الخماسي الأساسي المكون من مالك كنعان لضبط الإيقاع بإسناد من شقيقه علي كنعان ومحمد الشمالي حول القوس، إلى جانب التحركات القوية لمحترفه الأميركي غريغ ماغي ومحمود الهزايمة تحت السلتين، فضلا عن تواجد اللاعبين، أدهم الدجاني، محمد جمال، نبيل كتخدا وفارس النبالي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.
في المقابل، ستجد العمليات الهجومية التي سيقودها نبيل أبو شريخ في تشكيلة "الليث الأبيض"، إسنادا قويا من أشرف الهندي ويزن الطويل، بهدف خلق الثغرات التي تسمح بعملية الاختراق وإسقاط الكرة للمحترف الأميركي جمايل جونز وخالد أبو عبود، فيما سيكون أحمد عطية ومحمد غنيم والشقيقين سعيد وباسل الخوالدة متاحين على الدكة.
اتحاد عمان والجليل.. أوراق محسومة
تبرز قدرات فريدي إبراهيم في توظيف جهود لاعبي الجناح أمين أبو حواس وهاشم عباس على الأطراف من جانب اتحاد عمان، مع التحركات القوية لأحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، فضلا عن امتلاك الفريق للعديد من الأوراق الحاسمة على دكة البدلاء، التي تضم المحترفين الأميركيين كيفن ألين ومايكل فرايزر، فادي قرمش، عاكف الشياب، الطيب قاسم، عبدالله شتات ويوسف بعبيش، وهذه الأسماء ستمكن اتحاد عمان من المحافظة على سرعة الأداء خلال اللقاء.
بدوره، سيبحث الجليل عن أفضل الحلول الفنية للوصول إلى سلة اتحاد عمان، معتمدا على محترفه الأميركي باتريك بيرنيت في صناعة اللعب والامتداد نحو المواقع الأمامية بإسناد من أحمد جمعة وعمار العمري حول القوس، بهدف محاولة الضغط على لاعبي اتحاد عمان والحد من صلابة التغطية الدفاعية، مع محاولة التنويع في الألعاب وتقديم الإسناد للاعبي العمق محمد البحيري وموسى مطلق، إلى جانب تواجد اللاعبين: أحمد البربري، حسام بدر، وغازي الصلاح وسيف أبو سالم على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.
شباب بشرى والأشرفية.. حسم مراكز
سيحاول فريق شباب بشرى مجاراة تحركات لاعبي الأشرفية، من خلال الدفاع الضاغط للاعبي الخط الأمامي بحيوية المحترف الأميركي يوجين كامبل، علي زيادنة ويوسف شتات حول القوس، مع إغلاق المنافذ المؤدية للسلة بتواجد حسين عبابنة وإبراهيم النصر، فيما سيكون منير ادعيس، خلدون جبارة، البحريني ناصر العنزور وأحمد أبو راشد، متاحين على الدكة للاستعانة بهم وفقا لرؤية المدرب أمجد جبارة.
من جانبه، يتطلع الأشرفية بقيادة مدربه نهاد ماضي إلى تأكيد أحقية فوزه ذهابا (102-62)، معتمدا على الخماسي الأساسي المكون من نادر أحمد لضبط الإيقاع بإسناد من عبدالله الزعبي وأحمد القرامسة حول القوس، إلى جانب التحركات القوية لمحترفه البريطاني جوشوا أبل وخالد أبو شاور تحت السلتين، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعبون جلال بسطامي، شاكر العكش، رضوان بساتنة والمحترف السوري سهيل عادل، على دكة البدلاء للمداورة بينهم طبقا لمجريات المباراة.
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