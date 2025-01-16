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قوة المنافس تحرم شلباية من الاستمرار في تشالنجر أويرس 2

1/16/2025 4:32:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس


عمان- خرج لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مبكرا من بطولة "تشالنجر أوريس 2" البرتغالية ذات الـ 100 نقطة، بعد خسارته على يد الصربي حمد ميديدوفيتش المصنف 98 عالميا بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و3-6.
ويعد ميديدوفيتش أحد أبرز لاعبي كرة المضرب الشباب في العالم، حيث نجح مؤخرا، في الحصول على لقب بطولة "تشالنجر أويرس 1" بفوزه في اللقاء النهائي على الكندي ليام دراكسل بمجموعتين نظيفتين، ويطمح إلى مواصلة تألقه في الأراضي البرتغالية، ويعتبر صاحب التصنيف الأفضل في البطولة.
ولم ينجح شلباية البالغ من العمر 21 عاما في تحقيق نتيجة إيجابية، وتسجيل فوز جديد له على أحد اللاعبين الذين يحتلون المراكز الـ100 الأولى في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن فاز في أوقات سابقة على كل من: الأميركي أليكس ميكيلسن، الفرنسي هوجو جاستن والأسترالي جيسون كوبلر.
وكان شلباية المصنف 250 عالميا، التقى ميديدوفيتش للمرة الأولى في نهاية العام 2023 ضمن منافسات بطولة الجيل القادم التي أقيمت في السعودية، وواجهه في المباراة الحاسمة بدور المجموعات وقتها، وخسر من أمامه بثلاثة أشواط لواحد بواقع 4-3، 2-4، 3-4، و2-4، علما أن الصربي توج باللقب لاحقا.
ونجح شلباية في مواجهته الثانية أمام ميديدوفيتش في تسجيل الفوز عليه وإقصائه من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تغلب عليه بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و6-2، علما أن الصربي وقتها كان في المركز 113 عالميا.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا ومنهم الأميركي أليكساندر كوفاسيفيتش (المصنف 109 عالميا)، السويسري أليكساندر ريتشارد (المصنف 118 عالميا)، الأمريكي ماكنزي مكدونالد (المصنف 130 عالميا).
وبدأ شلباية مشاركاته في العام الحالي ببطولة نوتنجهام البريطانية، وودع مبكرا من دور الـ32 على يد السلوفاكي لوكاس بوكورني المصنف 514 عالميا، بالخسارة منه بمجموعتين دون مقابل.
ولم يتوج شلباية بلقب على صعيد منافسات الفردي منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023، بعد حصوله وقتها على لقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، مثلما كان آخر تتويج له بلقب زوجي مطلع العام الماضي، من خلال الفوز برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون ببطولة كانبيرا تشالنجر الأسترالية ذات الـ125 نقطة.
ويعد شلباية أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال منذ العام 2018 بمدينة مايوركا الإسبانية.

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