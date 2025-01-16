قوة المنافس تحرم شلباية من الاستمرار في تشالنجر أويرس 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- خرج لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية مبكرا من بطولة "تشالنجر أوريس 2" البرتغالية ذات الـ 100 نقطة، بعد خسارته على يد الصربي حمد ميديدوفيتش المصنف 98 عالميا بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و3-6.
ويعد ميديدوفيتش أحد أبرز لاعبي كرة المضرب الشباب في العالم، حيث نجح مؤخرا، في الحصول على لقب بطولة "تشالنجر أويرس 1" بفوزه في اللقاء النهائي على الكندي ليام دراكسل بمجموعتين نظيفتين، ويطمح إلى مواصلة تألقه في الأراضي البرتغالية، ويعتبر صاحب التصنيف الأفضل في البطولة.
ولم ينجح شلباية البالغ من العمر 21 عاما في تحقيق نتيجة إيجابية، وتسجيل فوز جديد له على أحد اللاعبين الذين يحتلون المراكز الـ100 الأولى في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن فاز في أوقات سابقة على كل من: الأميركي أليكس ميكيلسن، الفرنسي هوجو جاستن والأسترالي جيسون كوبلر.
وكان شلباية المصنف 250 عالميا، التقى ميديدوفيتش للمرة الأولى في نهاية العام 2023 ضمن منافسات بطولة الجيل القادم التي أقيمت في السعودية، وواجهه في المباراة الحاسمة بدور المجموعات وقتها، وخسر من أمامه بثلاثة أشواط لواحد بواقع 4-3، 2-4، 3-4، و2-4، علما أن الصربي توج باللقب لاحقا.
ونجح شلباية في مواجهته الثانية أمام ميديدوفيتش في تسجيل الفوز عليه وإقصائه من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تغلب عليه بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و6-2، علما أن الصربي وقتها كان في المركز 113 عالميا.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا ومنهم الأميركي أليكساندر كوفاسيفيتش (المصنف 109 عالميا)، السويسري أليكساندر ريتشارد (المصنف 118 عالميا)، الأمريكي ماكنزي مكدونالد (المصنف 130 عالميا).
وبدأ شلباية مشاركاته في العام الحالي ببطولة نوتنجهام البريطانية، وودع مبكرا من دور الـ32 على يد السلوفاكي لوكاس بوكورني المصنف 514 عالميا، بالخسارة منه بمجموعتين دون مقابل.
ولم يتوج شلباية بلقب على صعيد منافسات الفردي منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023، بعد حصوله وقتها على لقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، مثلما كان آخر تتويج له بلقب زوجي مطلع العام الماضي، من خلال الفوز برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون ببطولة كانبيرا تشالنجر الأسترالية ذات الـ125 نقطة.
ويعد شلباية أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال منذ العام 2018 بمدينة مايوركا الإسبانية.
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