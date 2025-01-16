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حرائق لوس أنجلوس تستعر جراء الرياح العاتية

1/16/2025 1:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدت رياح عاتية وجافة إلى تأجيج حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأميركية، في حين حث المسؤولون السكان على البقاء في حالة استعداد لأي إخلاء محتمل، مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر اليوم الخميس.
ولا يزال حوالي 6.5 ملايين شخص تحت تهديد الحرائق المستعرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا، مما أسفر عن مصرع 25 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.
وقالت ليندسي هورفاث المسؤولة بمقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص اليوم. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة".
وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح. وسوت النيران أحياء بأكملها بالأرض.
وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 82 ألف شخص، كما تلقى نحو 90 ألف شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء حتى يوم الأربعاء.
وتمكن نحو 8500 رجل إطفاء من غرب الولايات المتحدة إضافة إلى كندا والمكسيك من السيطرة على توسع الحرائق لمدة 3 أيام. وأدت الرياح إلى تأجيج حريقين هائلين أرعبا لوس أنجلوس طوال 8 أيام.
وارتفعت نسبة محاصرة الحرائق في منطقة "باليساديس" غرب المدينة إلى 19%، بينما بلغت نسبة السيطرة على حريق "إيتون" في سفوح التلال شرق المدينة 45%.
واندلع حريق جديد أمس الأربعاء في مقاطعة "سان برناردينو" شرق لوس أنجلوس، مما أدى إلى حرق 30 فدانا (نحو 12 هكتار)، وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا. كما تمت السيطرة بشكل شبه كلي على حريقين آخرين في جنوب كاليفورنيا.
وأشار آخر التقديرات إلى أن الخسائر والكلفة الاقتصادية لحرائق لوس أنجلوس ومحيطها تتراوح بين 250 مليار دولار و275 مليارا، وفق شركة "أكو ويذر" المختصة في خدمات التنبؤ بالطقس حول العالم.
الجزيرة



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