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عاجل 467 من الحرب .. كيف ساند الأردن غزة منذ اندلاع المواجهة وحتى توقفها

1/16/2025 1:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تكثفت الجهود الأردنية لتقديم الدعم الإنساني والسياسي للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة ، إذ انطلقت هذه المبادرات من الروابط التاريخية بين الأردن وفلسطين، وإدراك الأردن لأهمية المساهمة في التخفيف من معاناة المدنيين والأبرياء، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحات الدولية.
ومنذ بداية المواجهة بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال ، أطلق الأردن جسرًا جويًا مستمرًا لنقل المساعدات من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش بمصر، ومنها إلى قطاع غزة ، ومن ثم ابتدأ الأردن عمليات الإنزال الجوي ، وكان أول دولة عربية وعالمية تقوم بالإنزال الجوي لكسر حصار أهالي شمال غزة الذين تم حرمانهم من المساعدات البرية ، حيث قامت طائرات سلاح الجو الملكي بقيادة وإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بإنزال المساعدات جواً إلى أهالي قطاع غزة ، ليكون أيضاً القائد العربي الوحيد الذي يشرف بنفسه على إرسال المساعدات الى قطاع غزة .
وتتابعت الدول بعدها بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خلال الأردن لإيصال المواد الإغاثية والطبية إلى المحاصرين في قطاع غزة ، إضافة لإيصال المواد الطبية إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ، حيث تم انشاء وتدعيم العديد من المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بمستلزمات طبية وأدوية وفرق طبية على مدار أيام الحرب ، ونفذت القوات المسلحة الأردنية عمليات خاصة لتزويد هذه المستشفيات بالمعدات الطبية عبر الطائرات والمظلات.
وبلغ حجم المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الأردن إلى غزة أكثر من 15 الف طن من الأدوية والمستلزمات، مع تجهيز مئات الأسرة في المستشفيات الميدانية ، كما استفاد عشرات الآلاف من المرضى والمصابين من الخدمات الطبية الأردنية في غزة.
ولم يقف الأردن عند المساعدات الإغاثية والإنسانية فقط ، حيث قاد جلالة الملك عبدالله الثاني حملة تحركات دولية مكثفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أسفر عن تصويت 120 دولة لصالح قرار يدعو لوقف العدوان وإيصال المساعدات.
كما قدم الأردن مذكرات قانونية لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية ، إضافة لاستدعاء السفير الأردني في تل أبيب ورفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان إلا بشرط وقف العدوان المستمر على غزة ، واتجه الأردن للمحافل الدولية منتقداً أمام العالم ممارسات الاحتلال وجرائمه في غزة ، مما عزز موقف الدول العربية والإسلامية.
وبرزت خلال هذه الحرب خطابات ملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية تركت اثراً كبيراً على سياق الصراع بالمنطقة وسلطت الضوء على القضية الفلسطينية المركزية ، قدم خلالها موقفًا موحداً زاد الضغط على الاحتلال، كما ظهرت جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقابلات إعلامية بارزة لتوضيح معاناة المدنيين والأبرياء في غزة ونقل صورة دقيقة للرأي العام العالمي.
وعلى الصعيد الشعبي ، كان الأردن من أبرز وأكثر الدول التي ساندت وأيدت ودعمت قطاع غزة شعبياً ، حيث ومنذ اليوم الأول للحرب ، انطلقت حملات شعبية واسعة لجمع التبرعات، بمشاركة نقابات ومؤسسات أهلية لدعم جهود المملكة السياسية في إسناد أهالي قطاع غزة.
وقدّم الأردن خلال هذه الحرب وعلى مدار أكثر من 460 يوم نموذجًا صادقاً في المساهمة الإنسانية والسياسية، متبنّيًا نهجًا شاملاً يمزج بين الدعم المباشر والعمل الدبلوماسي الفاعل ، ليعكس حجم المساعدات والأنشطة السياسية الأردنية التزام المملكة بالقضية الفلسطينية كشريك تاريخي وداعم رئيسي في مواجهة التحديات التي تواجه الأشقاء في فلسطين.

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