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روح هند رجب تطارد جنود الاحتلال وتحاصرهم في العالم بقلم سالي علاوي

1/16/2025 1:13:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روح الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب تطارد ضباط وجنود الاحتلال في كل مكان عبر مؤسسة تحمل اسمها.

حملت المؤسسة اسم الطفلة هند رجب (5 سنوات) التي قتلتها دبابة إسرائيلية بعد محاصرتها في مركبة محاطة بجثامين أفراد عائلتها.

وقد قتلهم الاحتلال أمام ناظريها، ولاحقا عُثر على جثامين المسعفين الذين حاولوا إنقاذها.

وأصبحت الشهيدة هند رجب
رمزا تجاوز حدود غزة والمنطقة العربية لتصبح أيقونة عالمية يتحدث عنها العالم كنموذج للعقلية التي تحرك جنود الاحتلال في قطاع غزة، العقلية التي أبقت طفلة حبيسة الخوف والجوع وإطلاق النار المتواصل من جنود اختبأوا
خلف دبابتهم وخوذهم العسكرية أمام طفلة تستغيث بوالدتها التي احترق قلبها عليها.

باتت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية تثير الذعر والارتباك في صفوف جيش الاحتلال الذي ينشر جنوده على منصات التواصل فيديوهات وصور توثق مشاركتهم في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أكثر من ألف جندي وضابط إسرائيلي باتوا مطلوبين للمحاكم في عدة دول في العالم بتهمة المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطارد الرئيسي لهم "هند رجب" إلى جانب "حركة 30 آذار/ مارس"، والتي سُميت الحركة بهذا الاسم نسبة إلى يوم الأرض الفلسطيني، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة القانونية لهم، وتركز على توثيق ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في حق سكان قطاع غزة.


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