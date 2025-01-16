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المحافظ دودين والوزير الحايك يطلقان حملة جذورنا في مدينة يطا

1/16/2025 1:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / تحت رعاية محافظ محافظة الخليل
خالد دودين ومعالي وزير السياحة والآثار السيد هاني الحايك افتتح مركز حفظ التراث الثقافي فعاليات حملة " جذورنا " في حديقة بلدية يطا الاثرية " الكرمل" وذلك بحضور أمين سر اقليم يطا وضواحيها نبيل أبو قبيطة ورؤساء بلديات يطا والكرمل وتجمع خلة المية ومؤسسات ووجهاء مدينة يطا بالإضافة إلى ممثلي المؤسسة الأمنية وحشد كبير من المواطنين .

المحافظ في كلمته قال " هذه مناسبة رائعة والتحية لأهلنا في يطا ومسافرها الصامدين والرافضين للترحيل لإيمانهم بأن لا أرض لهم إلا هذه الأرض والتحية لهذه المبادرة الرائعة التي تعيد يطا الى جذورها التاريخية الاصيلة والشكر لمعالي الوزير وكادر الوزارة على هذا النشاط في هذه المنطقة المستهدفة دوما من قبل الاحتلال ومستوطنيه " .

من جانبه قال الوزير حايك أن محافظة الخليل هي محط اهتمام الوزارة وان الجهود حاليا هي لأبراز الواقع السياحي الحقيقي للمحافظة والتي تعتبر من أقدم المحافظات وأكثرها معالم سياحية اثرية تاريخية ودينية ومشدداً على أهمية العمل على تطويرها من خلال إعطائها حصة أكبر من المشاريع منوها إلى كل ما تم طرحه من قضايا واحتياجات سيتم متابعتها بكل اهتمام خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن حملة جذورنا هي حملة وطنية تهدف إلى تعزيز وزيادة الوعي بالمواقع الأثرية الفلسطينية الرئيسية من خلال دعم أنشطة ثقافية اجتماعية اقتصادية في أكثر من 15 موقعا تراثيا مهما ، وبعد نهاية فعالية الكرمل توجه الحضور في زيارة ميدانية للبلدة القديمة وعدد من المواقع الأثرية في مدينة يطا

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