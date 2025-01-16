المحافظ دودين والوزير الحايك يطلقان حملة جذورنا في مدينة يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / تحت رعاية محافظ محافظة الخليل
خالد دودين ومعالي وزير
السياحة والآثار السيد هاني الحايك افتتح مركز حفظ التراث الثقافي فعاليات حملة " جذورنا " في حديقة بلدية يطا الاثرية " الكرمل" وذلك بحضور أمين سر اقليم يطا وضواحيها نبيل أبو قبيطة ورؤساء بلديات يطا والكرمل وتجمع خلة المية ومؤسسات ووجهاء مدينة يطا بالإضافة إلى ممثلي المؤسسة الأمنية وحشد كبير من المواطنين .
المحافظ في كلمته قال " هذه مناسبة رائعة والتحية لأهلنا في يطا ومسافرها الصامدين والرافضين للترحيل لإيمانهم بأن لا أرض لهم إلا هذه الأرض والتحية لهذه المبادرة الرائعة التي تعيد يطا الى جذورها التاريخية الاصيلة والشكر لمعالي الوزير وكادر الوزارة على هذا النشاط في هذه المنطقة المستهدفة دوما من قبل الاحتلال ومستوطنيه " .
من جانبه قال الوزير حايك أن محافظة الخليل هي محط اهتمام الوزارة وان الجهود حاليا هي لأبراز الواقع السياحي الحقيقي للمحافظة والتي تعتبر من أقدم المحافظات وأكثرها معالم سياحية اثرية تاريخية ودينية ومشدداً على أهمية العمل على تطويرها من خلال إعطائها حصة أكبر من المشاريع منوها إلى كل ما تم طرحه من قضايا واحتياجات سيتم متابعتها بكل اهتمام خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن حملة جذورنا هي حملة وطنية تهدف إلى تعزيز وزيادة الوعي بالمواقع الأثرية الفلسطينية الرئيسية من خلال دعم أنشطة ثقافية اجتماعية اقتصادية في أكثر من 15 موقعا تراثيا مهما ، وبعد نهاية فعالية الكرمل توجه الحضور في زيارة ميدانية للبلدة القديمة وعدد من المواقع الأثرية في مدينة يطا
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