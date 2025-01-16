كندا تخطط فرض تدابير مضادة على واردات أمريكية بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي

(MENAFN
) أكد مصدر مطلع أن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار أمريكي) في حال فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب
رسومًا جمركية على السلع والخدمات الكندية.
كما قال المصدر إن كندا أعدت قائمة بالأهداف المحتملة، لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل اتخاذ أي خطوات، مضيفًا أن مدى الرد الكندي سيعتمد على الإجراءات التي يتخذها ترامب, وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر خبر التدابير المضادة المقترحة.
كذلك أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد التقى في وقت سابق مع رؤساء وزراء المقاطعات العشر لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أمريكية وقائمة الأهداف المقترحة.
ويقول ترامب إنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا للضغط عليها من أجل تشديد أمن الحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والحد من تهريب الفنتانيل، وهي خطوة تبدو أنها تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة.
كما ستؤثر هذه الإجراءات بشكل كبير على كندا التي تصدر 75 بالمئة من سلعها وخدماتها إلى الولايات المتحدة.
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