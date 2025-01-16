استقرار أسعار الذهب مع تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، رغم تأثير إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس على المكاسب.
كما سجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2725.20 دولارًا.
كذلك قال جيجار تريفيدي، المحلل في ريلاينس للأوراق المالية، إن "تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جدد الآمال في سياسة نقدية أقل تقييدًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام. تباطأ التضخم الأساسي بشكل غير متوقع، في حين لم تظهر أسعار المستهلك الرئيسية أي مفاجآت صعودية كبيرة".
وأضاف: "هذا يدعم الطلب على الذهب، حيث إن التقدم في تقليص التضخم قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى تخفيف السياسة النقدية".
وبالرغم من ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
بينما قال مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي إن البيانات الصادرة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير أظهرت استمرار تراجع التضخم حتى في ظل حالة عدم اليقين، وسط ترقب للمؤشرات بشأن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب.
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