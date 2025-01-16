ارتفاع أسعار النفط وسط انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، إذ ساهم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على تجارة الطاقة الروسية.
كما زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتًا أو 0.4 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 82.33 دولارًا بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت في الجلسة السابقة بنسبة 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو.
كذلك صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتًا أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 80.36 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو.
بينما جاء هذا الارتفاع بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء عن تراجع مخزونات النفط الخام المحلية للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ يوليو 2021.
بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يشهد المعروض من النفط الخام تراجعًا عالميًا في الأشهر المقبلة، حيث دفعت العقوبات الأمريكية الجديدة على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية كبار عملاء موسكو إلى البحث عن مصادر بديلة للخام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن.
كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الأربعاء أن العقوبات الأخيرة قد تعرقل بشكل كبير إمدادات وتوزيع النفط الروسي.
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