MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قطر الأربعاء، إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، عقب اجتماعات في الدوحة.وقال رئيس الوزراء الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني انه يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد التاسع عشر من كانون الثاني الجاري.و حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين وستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث.وأشار إلى ان فرق قطرية أميركية مصرية ستراقب وقف إطلاق النار في غزة



من جانبه قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع.

وأضاف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو المقترح نفسه الذي طرحته في مايو الماضي.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا، حول اتفاق وقف إطلاق النَّار والعدوان على قطاع غزَّة

وقالت "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لانسحاب شبه كامل من قطاع غزة بعد اعلان الاتفاق.

وفي ذات السياق قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،“إننا ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار”، مشيرة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق المساعدات وإزالة القيود على دخولها إلى غزة.

ولاقى اعلان وقف إطلاق النار في غزة بترحيب دولي واسع.

ومنذ السابع من اكتوبر عام 2023 شن الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة مستهدفا النساء والاطفال والمدارس التي تؤوي النازحين



