أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية".
وأضاف "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي".
وتابع "نشكر جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية على جهودهما المقدرة".
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