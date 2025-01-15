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أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان

1/15/2025 8:13:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية".


وأضاف "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي".


وتابع "نشكر جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية على جهودهما المقدرة".

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