حركة الجهاد: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق
التاريخ
1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "شعبنا والمقاومة يفرضان اتفاقا مشرفا لوقف العدوان وللانسحاب ولتبادل الأسرى"، مؤكدة أن المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا.
وشكرت حركة الجهاد قطر ومصر على الجهود التي بذلتاها لإنجاح هذا الاتفاق.
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