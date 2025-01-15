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حركة الجهاد: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "شعبنا والمقاومة يفرضان اتفاقا مشرفا لوقف العدوان وللانسحاب ولتبادل الأسرى"، مؤكدة أن المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا.
وشكرت حركة الجهاد قطر ومصر على الجهود التي بذلتاها لإنجاح هذا الاتفاق.


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