Thursday, 16 January 2025 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على دعمهما في اتفاق وقف إطلاق النار

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وشكره على مساعدته في دعم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة.
بدوره، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شكر الرئيس جو بايدن على دعمه لتقدم صفقة تبادل الأسرى.


MENAFN15012025000208011052ID1109095584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث