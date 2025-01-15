نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على دعمهما في اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على دعمهما في اتفاق وقف إطلاق النار
التاريخ
1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
وشكره على مساعدته في دعم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة.
بدوره، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو شكر الرئيس جو بايدن على دعمه لتقدم صفقة
تبادل الأسرى.
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