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انطلاق كأس السوبر الإماراتي القطري

1/15/2025 8:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإماراتي‭ - ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬البلدين،‭ ‬تخوض‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬للفوز‭ ‬بألقاب‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭.‬

وكانت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬بشعار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬والسياحي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وجمعت‭ ‬بطلي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬وأحرز‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬لقب‭ ‬درع‭ ‬السوبر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬مواطن‭ ‬الأخير‭ ‬العربي‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشارقة‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وتضم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطلي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬وصيفي‭ ‬المسابقتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

ويفتتح‭ ‬الريان‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬المنافسات‭ ‬باستضافة‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬درع‭ ‬التحدي‭.‬

ويطمح‭ ‬الريان‭ ‬خامس‭ ‬دوري‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬بدايته‭ ‬القوية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬أرتور‭ ‬جورج‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بديلاً‭ ‬للوطني‭ ‬يونس‭ ‬علي،‭ ‬وقاده‭ ‬لفوز‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬6‭-‬2‭.‬

ويخوض‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬كذلك‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ليعزز‭ ‬وصافته‭ ‬للدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الشارقة‭ ‬المتصدر‭ ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭.‬

ويلعب‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬النصر‭ ‬وصيف‭ ‬كأس‭ ‬الإمارات‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭.‬

ويحتل‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬بعكس‭ ‬ضيفه‭ ‬الذي‭ ‬يتهدده‭ ‬الهبوط‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وهو‭ ‬عزز‭ ‬صفوفه‭ ‬مؤخراً‭ ‬بضم‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭.‬

ويلتقي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬السد‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الوصل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬درع‭ ‬السوبر‭.‬

وتختتم‭ ‬المباريات‭ ‬الإماراتية‭ - ‬القطرية‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاء‭ ‬الوحدة‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الإماراتية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الوكرة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬التحدي‭.‬


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