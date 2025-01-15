انطلاق كأس السوبر الإماراتي القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
دبي - (أ ف ب): تنطلق اليوم الخميس منافسات الكأس السوبر الإماراتي - القطري لكرة القدم التي تضم في نسختها الثانية 8 فرق من البلدين، تخوض أربع مباريات حتى الأحد للفوز بألقاب أربع بطولات.
وكانت النسخة الأولى انطلقت في 2024 بشعار تعزيز التعاون الرياضي والسياحي بين البلدين وجمعت بطلي الدوري والكأس في كل دولة، وأحرز شباب الأهلي الإماراتي لقب درع السوبر على حساب الدحيل القطري، في حين فاز مواطن الأخير العربي بالكأس السوبر على حساب الشارقة 1-0.
وتضم النسخة الثانية إضافة إلى بطلي الدوري والكأس، وصيفي المسابقتين في البلدين.
ويفتتح الريان وصيف الدوري القطري في الموسم الماضي المنافسات باستضافة نظيره الإماراتي شباب الأهلي الخميس في الدوحة، على لقب درع التحدي.
ويطمح الريان خامس دوري بلاده في الموسم الحالي إلى استكمال بدايته القوية تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي أرتور جورج الذي حل بديلاً للوطني يونس علي، وقاده لفوز كبير في أول مباراة رسمية على حساب أم صلال 6-2.
ويخوض شباب الأهلي كذلك المباراة بمعنويات فوزه في مباراته الأخيرة على العين 1-0، ليعزز وصافته للدوري الإماراتي بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع دبا الحصن.
ويلعب غدا الجمعة النصر وصيف كأس الإمارات مع ضيفه قطر في دبي على لقب الكأس السوبر.
ويحتل النصر المركز الرابع في الدوري المحلي، بعكس ضيفه الذي يتهدده الهبوط باحتلاله المركز الحادي عشر وهو عزز صفوفه مؤخراً بضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادماً من الأهلي المصري.
ويلتقي السبت في الدوحة السد بطل الدوري القطري مع نظيره الوصل على لقب درع السوبر.
وتختتم المباريات الإماراتية - القطرية الأحد بلقاء الوحدة بطل كأس الرابطة الإماراتية مع نظيره الوكرة على لقب كأس التحدي.
MENAFN15012025000055011008ID1109095554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.