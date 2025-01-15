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((كاف)) يكشف شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

1/15/2025 8:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬عن‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬والكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬لنسخة‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬للمحليين‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بكينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا‭.‬

وذكر‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬للمحليين‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كينيا‭ ‬الليلة،‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬والكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬للبطولة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يضفي‭ ‬الشكل‭ ‬الجديد‭ ‬للبطولة‭ ‬هوية‭ ‬جديدة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬ارتباطها‭ ‬العميق‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬والثقافة‭ ‬الإفريقية‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬شكل‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بتصميم‭ ‬أنيق‭ ‬ومعاصر‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬تمثل‭ ‬هيبة‭ ‬البطولة‭ ‬ومكانتها‭ ‬المتنامية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭: ‬‮«‬يتمثل‭ ‬أحد‭ ‬التفاصيل‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬المميزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬54‭ ‬والتي‭ ‬تحيط‭ ‬بالكأس،‭ ‬والتي‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬الـ54‭ ‬المتحدة‭ ‬بخريطة‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬قلبها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬العنصر‭ ‬احتفال‭ ‬البطولة‭ ‬بالتنوع‭ ‬والوحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭. ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬خط‭ ‬أساس‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإفريقية،‭ ‬وهو‭ ‬مسار‭ ‬منحوت‭ ‬بشغفنا‭ ‬ومهارتنا،‭ ‬وتكريما‭ ‬للاعبينا‭ ‬وأحلامنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬رمزا‭ ‬قويا‭ ‬للتقدم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإفريقية‭ ‬وشغفنا‭ ‬المشترك‭ ‬بهذه‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

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