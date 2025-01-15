((كاف)) يكشف شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الشعار الجديد والكأس الجديدة لنسخة بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام بكينيا وتنزانيا وأوغندا.
وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي أمس الأربعاء أنه قبل ساعات قليلة من إجراء قرعة بطولة الأمم الإفريقية للمحليين التي تستضيفها كينيا الليلة، تم الكشف عن الشعار الجديد والكأس الجديدة للبطولة.
وأضاف: «يضفي الشكل الجديد للبطولة هوية جديدة، ويؤكد ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الإفريقية».
وأوضح: «يأتي شكل الكأس الجديدة التي تتميز بتصميم أنيق ومعاصر يجمع بين عناصر ذهبية وفضية تمثل هيبة البطولة ومكانتها المتنامية». وأكد المصدر ذاته: «يتمثل أحد التفاصيل المهمة في الخطوط المميزة البالغ عددها 54 والتي تحيط بالكأس، والتي ترمز إلى الدول الإفريقية الـ54 المتحدة بخريطة القارة في قلبها».
وأضاف: «يؤكد هذا العنصر احتفال البطولة بالتنوع والوحدة في جميع أنحاء القارة. يمثل كل خط أساس كرة القدم الإفريقية، وهو مسار منحوت بشغفنا ومهارتنا، وتكريما للاعبينا وأحلامنا».
وأضاف: «تمثل الكأس الجديدة رمزا قويا للتقدم المستمر الذي تشهده كرة القدم الإفريقية وشغفنا المشترك بهذه اللعبة».
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