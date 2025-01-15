ديوكوفيتش يحطم رقما جديدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعا عالميا توازنه، بعد خسارة مجموعة للمباراة الثانية تواليا، فبلغ أمس الأربعاء الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، محطما في طريقه الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر، بخوض أكبر عدد من المباريات في منافسات الفردي بالبطولات الكبرى.
وواجه ابن الـ 37 عاما اختبارا صعبا مرة أخرى من البرتغالي المتأهل من التصفيات جايمي فاريا قبل أن يهزمه 6-1، 6-7 (7/4)، 6-3 و6-2 على الملعب الرئيس «رود لايفر» ويضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكي توماش ماخاتش (26).
كذلك، حجز الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا مقعده في الدور الثالث، بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بسهولة 6-0 و6-1 و6-4، فيما تغلب الألماني ألكسندر زفيريف الثاني بسهولة على الإسباني بيدرو مارتينيس 6-1، 6-4، 6-1.
وخاض ديوكوفيتش مباراته الـ 430 في «غراندسلام» لينفرد بالرقم القياسي على مستويي الرجال والسيدات في الحقبة المفتوحة، أمام فيدرر (429) والنجمة الأمريكية السابقة سيرينا ويليامس (423).
وبمعزل عن الثلاثي، لم يخض أي لاعب أو لاعبة قط 400 مباراة أو أكثر.
وقال ديوكوفيتش المتوج عشر مرات في ملبورن «أنا أحب هذه الرياضة، وأحب المنافسة».
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