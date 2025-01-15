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ديوكوفيتش يحطم رقما جديدا

1/15/2025 8:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعاد‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬سابعا‭ ‬عالميا‭ ‬توازنه،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مجموعة‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا،‭ ‬فبلغ‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬محطما‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للسويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬بخوض‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬بالبطولات‭ ‬الكبرى‭.‬

وواجه‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬جايمي‭ ‬فاريا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهزمه‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬7/4‭)‬،‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬رود‭ ‬لايفر‮»‬‭ ‬ويضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬التشيكي‭ ‬توماش‭ ‬ماخاتش‭ (‬26‭).‬

كذلك،‭ ‬حجز‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬يوشيهيتو‭ ‬نيشيوكا‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثاني‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬6-4،‭ ‬6‭-‬1‭.‬

وخاض‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مباراته‭ ‬الـ‭ ‬430‭ ‬في‭ ‬‮«‬غراندسلام‮»‬‭ ‬لينفرد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬على‭ ‬مستويي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬الحقبة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أمام‭ ‬فيدرر‭ (‬429‭) ‬والنجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬السابقة‭ ‬سيرينا‭ ‬ويليامس‭ (‬423‭).‬

وبمعزل‭ ‬عن‭ ‬الثلاثي،‭ ‬لم‭ ‬يخض‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭ ‬لاعبة‭ ‬قط‭ ‬400‭ ‬مباراة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المتوج‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وأحب‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬


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