فونسيكا يتجه إلى قائمة ((الأفضل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشاد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المتوج‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالشاب‭ ‬البرازيلي‭ ‬المدهش‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأدهش‭ ‬فونسيكا‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬الجميع‭ ‬بفوزه‭ ‬الصاعق‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬التاسع‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬نظيفة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭.‬

في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أصبح‭ ‬فونسيكا‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬يتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬نهائيات‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬للجيل‭ ‬القادم،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ18‭ ‬عاما‭ ‬أيضا،‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭.‬

وأبدى‭ ‬ألكاراس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬إعجابه‭ ‬بالشاب‭ ‬البرازيلي،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ماذا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬عن‭ ‬ذلك؟‭ ‬فقط‭ ‬مذهل‭. ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬بها‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬أمام‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يُصدق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الإسباني‭ ‬المتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭: ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬المباراة،‭ ‬الأعصاب،‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬أمرا‭ ‬مذهلا‮»‬‭.‬

وتوقّع‭ ‬ألكاراس‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬فونسيكا‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬112‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬مجرد‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬سنضع‭ ‬اسم‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬