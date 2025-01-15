فونسيكا يتجه إلى قائمة ((الأفضل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): أشاد الإسباني كارلوس ألكاراس المتوج بأربعة ألقاب غراند سلام في كرة المضرب أمس الأربعاء بالشاب البرازيلي المدهش جواو فونسيكا، متوقعا أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم «قريبا جدا».
وأدهش فونسيكا (18 عاما) الجميع بفوزه الصاعق يوم الثلاثاء على الروسي أندري روبليف التاسع بثلاث مجموعات نظيفة ضمن بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، في أول ظهور له في بطولات غراند سلام.
في ديسمبر الماضي أصبح فونسيكا ثاني أصغر لاعب يتوّج بلقب نهائيات رابطة محترفي التنس للجيل القادم، منذ أن حصل الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا على اللقب، وهو في سن الـ18 عاما أيضا، قبل خمسة أعوام.
وأبدى ألكاراس (21 عاما) المصنف ثالثا إعجابه بالشاب البرازيلي، قائلا: «ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ فقط مذهل. الطريقة التي لعب بها مباراته الأولى في غراند سلام أمام لاعب من العشرة الأوائل لأول مرة، إنه أمر لا يُصدق».
وتابع الإسباني المتأهل إلى الدور الثالث: «الطريقة التي تعامل بها مع المباراة، الأعصاب، المباراة بشكل عام، كان أمرا مذهلا».
وتوقّع ألكاراس أن يصل فونسيكا الذي يحتل المركز 112 عالميا في التصنيف إلى مكانة عالية في المستقبل، قائلا: «إنها مجرد بداية العام، فوز واحد فقط في غراند سلام، سيصل إلى هناك».
وأردف: «سنضع اسم جواو فونسيكا على قائمة أفضل اللاعبين في العالم قريبا جدا».
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