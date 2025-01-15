كافالييرز يثأر من بايسرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): ثأر كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية لخسارته الأخيرة قبل ثلاثة أيام أمام إنديانا بايسرز وتغلب عليه 127-117 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في أفضل استعداد قبل مواجهته اوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر الغرب والفائز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز المنقوص 118-102.
في المباراة الأولى، وبعد فوز لبايسرز على كافالييرز أنهى سلسلته من 12 فوزا متتاليا وألحق به خسارته الثانية فقط على أرضه هذا الموسم، سافر كليفلاند الى إنديانابوليس وألحق الهزيمة الاولى ببايسرز بعد ستة انتصارات متتالية.
وأرسى دونوفان ميتشل صاحب الـ35 نقطة ايقاع المباراة مبكرا، بتسجيله 19 نقطة بمفرده في الربع الأول.
ثم انتزع انديانا التقدم بفارق نقطتين في وقت مبكر من الربع الثاني قبل أن يتأخر بنقطة واحدة مع نهاية النصف الأول، إلا أن كافالييرز ضرب بقوة في الربع الثالث الذي حسمه لمصلحته 38-28.
وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل لبايسرز بـ23 نقطة وأضاف إليه الكندي بينيديكت ماثورين 19 نقطة قبل أن يطرد في أواخر الربع الأخير بعد تلقيه خطأه الفني الثاني لاصطدامه بالحكم إثر اعتراضه على أحد قراراته.
وعلى الرغم من أنّ سبعة من لاعبي بايسرز تخطوا عتبة العشر نقاط فإن الفريق لم يتمكن من مقارعة كافالييرز هذه المرة، وخصوصا في ظل غياب نجمه تايريز هاليبورتون بسبب الإصابة.
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