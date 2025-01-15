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كافالييرز يثأر من بايسرز

1/15/2025 8:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأر‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬لخسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬أمام‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬127‭-‬117‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬استعداد‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬اوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬متصدر‭ ‬الغرب‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬المنقوص‭ ‬118‭-‬102‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبعد‭ ‬فوز‭ ‬لبايسرز‭ ‬على‭ ‬كافالييرز‭ ‬أنهى‭ ‬سلسلته‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬فوزا‭ ‬متتاليا‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬سافر‭ ‬كليفلاند‭ ‬الى‭ ‬إنديانابوليس‭ ‬وألحق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الاولى‭ ‬ببايسرز‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وأرسى‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬صاحب‭ ‬الـ35‭ ‬نقطة‭ ‬ايقاع‭ ‬المباراة‭ ‬مبكرا،‭ ‬بتسجيله‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬بمفرده‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭.‬

ثم‭ ‬انتزع‭ ‬انديانا‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتأخر‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬النصف‭ ‬الأول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كافالييرز‭ ‬ضرب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬حسمه‭ ‬لمصلحته‭ ‬38‭-‬28‭.‬

وكان‭ ‬الكاميروني‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لبايسرز‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليه‭ ‬الكندي‭ ‬بينيديكت‭ ‬ماثورين‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطرد‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬خطأه‭ ‬الفني‭ ‬الثاني‭ ‬لاصطدامه‭ ‬بالحكم‭ ‬إثر‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬قراراته‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬بايسرز‭ ‬تخطوا‭ ‬عتبة‭ ‬العشر‭ ‬نقاط‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬مقارعة‭ ‬كافالييرز‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬


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