الدقيقة ((الأولى))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض – (واس): سجلت الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين «روشن السعودي»، هدفين قبل تمام الدقيقة الأولى خلال مباراتين، وذلك العدد الأعلى من الأهداف المبكرة في الدقيقة الأولى خلال جولة واحدة، عبر تاريخ الدوري السعودي.
وسجل لاعب الأهلي إيفان توني، هدفًا في الثانية الـ42 من مواجهة فريقه أمام الشباب التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وفي ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فاجأ لاعب التعاون موسى بارو، أصحاب الأرض، فريق القادسية بأسرع هدف يهُز شباكهم في الثانية الـ24 من المباراة .
وارتفعت أعداد الأهداف المسجلة في الدقيقة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين إلى 30 هدفًا، بإضافة هدفي الجولة الـ14 إلى القائمة المرصودة في 3352 مباراة عبر تاريخ المنافسة منذ 2008-2009 حتى نهاية الجولة الرابعة عشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قائد الفتح الأسبق حمدان الحمدان لا يزال يحتفظ بلقب صاحب الهدف الأسرع، خلال الثواني الست الأولى من مباراة فريقه أمام هجر موسم 2011-2012.
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