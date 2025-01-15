MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬سجلت‭ ‬الجولة‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬روشن‭ ‬السعودي‮»‬،‭ ‬هدفين‭ ‬قبل‭ ‬تمام‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مباراتين،‭ ‬وذلك‭ ‬العدد‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

وسجل‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬إيفان‭ ‬توني،‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الـ42‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬وفي‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالدمام،‭ ‬فاجأ‭ ‬لاعب‭ ‬التعاون‭ ‬موسى‭ ‬بارو،‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬فريق‭ ‬القادسية‭ ‬بأسرع‭ ‬هدف‭ ‬يهُز‭ ‬شباكهم‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الـ24‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ .‬

وارتفعت‭ ‬أعداد‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬هدفًا،‭ ‬بإضافة‭ ‬هدفي‭ ‬الجولة‭ ‬الـ14‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬3352‭ ‬مباراة‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬المنافسة‭ ‬منذ‭ ‬2008‭-‬2009‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬الفتح‭ ‬الأسبق‭ ‬حمدان‭ ‬الحمدان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتفظ‭ ‬بلقب‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الأسرع،‭ ‬خلال‭ ‬الثواني‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬هجر‭ ‬موسم‭ ‬2011‭-‬2012‭.‬











