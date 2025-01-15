Thursday, 16 January 2025 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدقيقة ((الأولى))

1/15/2025 8:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬سجلت‭ ‬الجولة‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬روشن‭ ‬السعودي‮»‬،‭ ‬هدفين‭ ‬قبل‭ ‬تمام‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مباراتين،‭ ‬وذلك‭ ‬العدد‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

وسجل‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬إيفان‭ ‬توني،‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الـ42‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬وفي‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالدمام،‭ ‬فاجأ‭ ‬لاعب‭ ‬التعاون‭ ‬موسى‭ ‬بارو،‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬فريق‭ ‬القادسية‭ ‬بأسرع‭ ‬هدف‭ ‬يهُز‭ ‬شباكهم‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الـ24‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ .‬

وارتفعت‭ ‬أعداد‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬هدفًا،‭ ‬بإضافة‭ ‬هدفي‭ ‬الجولة‭ ‬الـ14‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬3352‭ ‬مباراة‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬المنافسة‭ ‬منذ‭ ‬2008‭-‬2009‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬الفتح‭ ‬الأسبق‭ ‬حمدان‭ ‬الحمدان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتفظ‭ ‬بلقب‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الأسرع،‭ ‬خلال‭ ‬الثواني‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬هجر‭ ‬موسم‭ ‬2011‭-‬2012‭.‬




MENAFN15012025000055011008ID1109095546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث