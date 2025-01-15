تحديد موعد انطلاق مباريات الدور التمهيدي لـ((كأس الملك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم جدول الدور التمهيدي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم للموسم الرياضي 2024-2025 يوم 24 يناير الجاري، وذلك بإقامة أربع مباريات بالتوقيت نفسه عند الساعة السابعة مساء، حيث يلتقي البسيتين مع البحرين على ملعب نادي النجمة، ويلعب الحالة مع قلالي على ملعب مدينة حمد، ويواجه الرفاع الشرقي نظيره عالي على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، فيما يلتقي الاتحاد مع متصدر دوري الدرجة الثانية البديع على ملعب نادي الرفاع. يذكر أن المباريات تلعب من مباراة واحدة بطريقة إخراج المغلوب، وفي حالة تعادل الفريقين تحسم النتيجة بركلات الترجيح مباشرة، دون الحاجة إلى لعب وقت إضافي.
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