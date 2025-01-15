تحديد موعد انطلاق مباريات الدور التمهيدي لـ((كأس الملك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جدول‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬بالتوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬البسيتين‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬ويلعب‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬ويواجه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬نظيره‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬متصدر‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬تلعب‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بطريقة‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬تحسم‭ ‬النتيجة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬مباشرة،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭.‬