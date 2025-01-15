الدوسري يُدير تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي لكرة الصالات عبدالرحمن الدوسري؛ للمشاركة في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات للسيدات 2025، للمجموعة D ، التي تقام مبارياتها في ميانمار خلال الفترة 15 وحتى 19 يناير 2025.
وإلى جانب الدوسري تم اختيار 6 حكام آخرين، ويشرف عليهم مقيم للحكام من اليابان.
ويعد التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيدًا على المكانة المتميزة التي يتمتع بها التحكيم البحريني على جميع المستويات بمن فيهم حكام كرة الصالات، إذ يعد عبدالرحمن الدوسري من ضمن قائمة نخبة حكام آسيا لكرة الصالات لعام 2025، وتحصل على الشارة الدولية لكرة الصالات في عام 2018.
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