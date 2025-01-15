الدوسري يُدير تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري؛‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬للسيدات‭ ‬2025،‭ ‬للمجموعة‭ ‬ D ،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬ميانمار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬15‭ ‬وحتى‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الدوسري‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬6‭ ‬حكام‭ ‬آخرين،‭ ‬ويشرف‭ ‬عليهم‭ ‬مقيم‭ ‬للحكام‭ ‬من‭ ‬اليابان‭.‬

ويعد‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬نخبة‭ ‬حكام‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وتحصل‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬