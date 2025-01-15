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تكريم مصور المنتخب فريد العوضي

1/15/2025 8:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حظي‭ ‬مصور‭ ‬المنتخب‭ ‬فريد‭ ‬العوضي‭ ‬بتكريم‭ ‬خاص‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬مرافقة‭ ‬منتخبنا‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬26‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمسؤول‭ ‬مركز‭ ‬الأنوار‭: ‬عندما‭ ‬يُخلّد‭ ‬المصور‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الشغف‭ ‬والوطنية،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نكرّم‭ ‬هذا‭ ‬الإبداع‭ ‬والروح‭ ‬الجميلة‭.‬

وتابع‭: ‬نفتخر‭ ‬بتكريم‭ ‬المصور‭ ‬البحريني‭ ‬فريد‭ ‬العوضي،‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وأظهر‭ ‬لنا‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬المشاعر‭ ‬الوطنية‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

واختتم‭ ‬التصريح‭ ‬بالقول‭: ‬شكراً‭ ‬لك‭ ‬على‭ ‬إبداعك‭ ‬الذي‭ ‬جعلنا‭ ‬نعيش‭ ‬كل‭ ‬لحظة،‭ ‬وكأننا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬هو‭ ‬تقدير‭ ‬بسيط‭ ‬لجهودك‭ ‬الكبيرة‭.‬

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