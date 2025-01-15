تكريم مصور المنتخب فريد العوضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حظي مصور المنتخب فريد العوضي بتكريم خاص بعد عودته من مرافقة منتخبنا بطل كأس الخليج 26 لكرة القدم في الكويت.
وجاء في تصريح لمسؤول مركز الأنوار: عندما يُخلّد المصور اللحظات التي تعبر عن الشغف والوطنية، لا يمكننا إلا أن نكرّم هذا الإبداع والروح الجميلة.
وتابع: نفتخر بتكريم المصور البحريني فريد العوضي، الذي رافق منتخبنا الوطني خلال رحلتهم في كأس الخليج العربي، وأظهر لنا أسمى معاني المشاعر الوطنية بعد الفوز التاريخي في المباراة النهائية.
واختتم التصريح بالقول: شكراً لك على إبداعك الذي جعلنا نعيش كل لحظة، وكأننا على أرض الملعب. هذا التكريم هو تقدير بسيط لجهودك الكبيرة.
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