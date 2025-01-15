التعادل يحسم لقاء ألبا وبابكو إنرجيز2

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء ألبا وبابكو انرجيز2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول لحساب الأسبوع التاسع من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. ووصل رصيد فريق ألبا إلى 14 نقطة محافظا على المركز الثاني في الترتيب، فيما وصل رصيد بابكو إنرجيز2 إلى 8 نقاط في المركز الثالث.
ودخل الفريقان المباراة بطابع هجومي ورغبة واضحة لتحقيق الانتصار وتبادل الهجمات مع محاولات هجومية خطيرة إلى فريق ألبا الذي تحصل على عدد من الفرص لكن لم تستغل وأيضاً تألق الحراسة في الخصم. وفي الدقيقة «34» أنهى فيها فريق بابكو إنرجيز النتيجة السلبية من ركلة زاوية وصلت على رأس اللاعب المخضرم محمود عبدالرزاق الذي وضعها في الشباك، وضغط ألبا في الهجوم لتعديل النتيجة ومن كرة عكسية سجل اللاعب حيدر علي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي الشوط بنتيجة التعادل بهدف لهدف.
وتكرر مسلسل إضاعة الفرص في الحصة الثانية الذي واصل فيه الفريقان الهجوم والضغط لكن نجومية الحراسة والدفاع تواصلت ومنعت أي هدف جديد في هذا الشوط لتبقى النتيجة على ما هي عليه ولم تتغير. وانتهى اللقاء بنتيجة الإيجابي بهدف لمثله.
أدار اللقاء الحكم خليل أحمد وعاونه سيد جلال محفوظ وفيصل علوي، ومراقب اللقاء الحكم الرابع محمد خالد.
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