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التعادل يحسم لقاء ألبا وبابكو إنرجيز2

1/15/2025 8:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حسم‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭ ‬لقاء‭ ‬ألبا‭ ‬وبابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬لحساب‭ ‬الأسبوع‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬ووصل‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬رصيد‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

ودخل‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬بطابع‭ ‬هجومي‭ ‬ورغبة‭ ‬واضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬وتبادل‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬محاولات‭ ‬هجومية‭ ‬خطيرة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تستغل‭ ‬وأيضاً‭ ‬تألق‭ ‬الحراسة‭ ‬في‭ ‬الخصم‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬34‮»‬‭ ‬أنهى‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬زاوية‭ ‬وصلت‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الذي‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الشباك،‭ ‬وضغط‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬لتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬ومن‭ ‬كرة‭ ‬عكسية‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬حيدر‭ ‬علي‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬لهدف‭.‬

وتكرر‭ ‬مسلسل‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬فيه‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجوم‭ ‬والضغط‭ ‬لكن‭ ‬نجومية‭ ‬الحراسة‭ ‬والدفاع‭ ‬تواصلت‭ ‬ومنعت‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬لتبقى‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬ولم‭ ‬تتغير‭. ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭. ‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬خليل‭ ‬أحمد‭ ‬وعاونه‭ ‬سيد‭ ‬جلال‭ ‬محفوظ‭ ‬وفيصل‭ ‬علوي،‭ ‬ومراقب‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭.‬

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