أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "بعد جهود مضنية" على مدار أكثر من عام بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء الأربعاء: "مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".

وأكد أن مصر ستظل دائما وفية لعهدها داعمة للسلام العادل وشريكا مخلصا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعلن مساء اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وتمتد المرحلة الأولى للاتفاق إلى 42 يوما.

وأكد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، أنه جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.