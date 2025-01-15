أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "بعد جهود مضنية" على مدار أكثر من عام بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء الأربعاء: "مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".
وأكد أن مصر ستظل دائما وفية لعهدها داعمة للسلام العادل وشريكا مخلصا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأعلن مساء اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وتمتد المرحلة الأولى للاتفاق إلى 42 يوما.
وأكد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، أنه جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.
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