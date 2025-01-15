هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لانسحاب شبه كامل من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لانسحاب شبه كامل من قطاع غزة.
وفي السياق، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،“إننا ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار”، مشيرة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق المساعدات وإزالة القيود على دخولها إلى غزة.
وأشار وزير
الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتين، إلى أن“اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بارقة أمل طال انتظارها، داعيا جميع الأطراف إلى احترامه”.
وأضاف كوينتين أننا سنواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
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