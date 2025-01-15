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هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لانسحاب شبه كامل من غزة

1/15/2025 3:10:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لانسحاب شبه كامل من قطاع غزة.
وفي السياق، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،“إننا ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار”، مشيرة إلى وضع خطة لتوسيع نطاق المساعدات وإزالة القيود على دخولها إلى غزة.
وأشار وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتين، إلى أن“اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بارقة أمل طال انتظارها، داعيا جميع الأطراف إلى احترامه”.
وأضاف كوينتين أننا سنواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

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