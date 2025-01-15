الصين تبدي مخاوفها تجاه إعلان هولندا تشديد القيود على تصدير أشباه الموصلات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 15 - 1 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الأربعاء عن مخاوفها البالغة بشان قرار هولندا القاضي بتوسيع نطاق القيود المفروضة على تصدير المواد ذات الصلة بأشباه الموصلات.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين قلقة من إعلان وزارة الخارجية الهولندية عن تشديد ضوابط التصدير على بعض معدات تصنيع
أشباه الموصلات وبرامجها مشيرة إلى أن صناعة أشباه الموصلات من أكثر المجالات الصناعية المعولمة.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن البيان قوله إن الجانب الصيني يعارض بشدة ممارسات بعض الدول لتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام إجراءات مراقبة الصادرات في الآونة الأخيرة مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا خطرا لاستقرار سلاسل صناعة وتوريد أشباه الموصلات في العالم.
وأعرب البيان عن أمل الصين في أن تحترم هولندا باعتبارها عضوا في منظمة التجارة العالمية مبادئ السوق وتتحلى بروح العقد انطلاقا من الحفاظ على القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والوضع العام للتعاون الصيني - الهولندي بغية حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات من جميع الدول. (النهاية)
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