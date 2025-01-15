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الصين تبدي مخاوفها تجاه إعلان هولندا تشديد القيود على تصدير أشباه الموصلات

1/15/2025 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 15 - 1 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الأربعاء عن مخاوفها البالغة بشان قرار هولندا القاضي بتوسيع نطاق القيود المفروضة على تصدير المواد ذات الصلة بأشباه الموصلات.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين قلقة من إعلان وزارة الخارجية الهولندية عن تشديد ضوابط التصدير على بعض معدات تصنيع أشباه الموصلات وبرامجها مشيرة إلى أن صناعة أشباه الموصلات من أكثر المجالات الصناعية المعولمة.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن البيان قوله إن الجانب الصيني يعارض بشدة ممارسات بعض الدول لتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام إجراءات مراقبة الصادرات في الآونة الأخيرة مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا خطرا لاستقرار سلاسل صناعة وتوريد أشباه الموصلات في العالم.
وأعرب البيان عن أمل الصين في أن تحترم هولندا باعتبارها عضوا في منظمة التجارة العالمية مبادئ السوق وتتحلى بروح العقد انطلاقا من الحفاظ على القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والوضع العام للتعاون الصيني - الهولندي بغية حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات من جميع الدول. (النهاية)

س ل ق / م م ج


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