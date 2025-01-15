رئيس الوزراء القطري يعلن عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء القطري يعلن عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة
التاريخ
1/15/2025 2:35:40 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 15 – 1 (كونا) –- أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. (يتبع) س س س / م م ج
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