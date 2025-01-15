إسبانيا تستقبل 94 مليون سائح دولي في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 15 - 1 (كونا) -- قال وزير
الصناعة والسياحة الإسباني جوردي هيرو اليوم الأربعاء إن 94 مليون سائح أجنبي زاروا إسبانيا في عام 2024 بنمو بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضاف هيرو في مؤتمر صحفي في العاصمة مدريد أن ذلك رقم تاريخي قياسي جديد رافقه ارتفاع في عائدات السياحة بنسبة 16 بالمئة وصولا إلى 126 مليار يورو (نحو 8ر129 مليار دولار) في عام 2024 معتبرا أن تلك الأرقام "مذهلة وإيجابية للغاية".
ولفت إلى توقعات وزارته باستقبال إسبانيا 26 مليون سائح دولي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره تسعة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكذلك نمو عائدات السياحة بنسبة 16 بالمئة في الفترة نفسها وصولا إلى 36 مليار يورو (نحو 37 مليار دولار).
وتوقع أن تسجل إسبانيا 100 مليون سائح أجنبي في عام 2025 مشيرا إلى اهتمام وزارته بان يكون ذلك النمو أداة للتنمية المستدامة ولتوفير فرص العمل.
وسلط هيرو الضوء على أن عدد العاملين في قطاع السياحة في إسبانيا بلغ 6ر2 مليون شخص في ديسمبر 2024 ما يمثل أعلى رقم تاريخي وزيادة بنسبة 8ر3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 لافتا إلى ان ذلك مثل 7ر12 بالمئة من العدد الإجمالي للعاملين في إسبانيا في الشهر الأخير من العام الماضي.
وفيما يتعلق برضا السياح في إسبانيا قال هيرو ان 97 بالمئة من السياح "راضون أو راضون للغاية عن رحلتهم" إلى إسبانيا لافتا إلى أن 65 بالمئة منهم يعتزم العودة إلى إسبانيا في الأشهر ال12 المقبلة. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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