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إسبانيا تستقبل 94 مليون سائح دولي في 2024

1/15/2025 2:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 1 (كونا) -- قال وزير الصناعة والسياحة الإسباني جوردي هيرو اليوم الأربعاء إن 94 مليون سائح أجنبي زاروا إسبانيا في عام 2024 بنمو بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضاف هيرو في مؤتمر صحفي في العاصمة مدريد أن ذلك رقم تاريخي قياسي جديد رافقه ارتفاع في عائدات السياحة بنسبة 16 بالمئة وصولا إلى 126 مليار يورو (نحو 8ر129 مليار دولار) في عام 2024 معتبرا أن تلك الأرقام "مذهلة وإيجابية للغاية".
ولفت إلى توقعات وزارته باستقبال إسبانيا 26 مليون سائح دولي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره تسعة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكذلك نمو عائدات السياحة بنسبة 16 بالمئة في الفترة نفسها وصولا إلى 36 مليار يورو (نحو 37 مليار دولار).
وتوقع أن تسجل إسبانيا 100 مليون سائح أجنبي في عام 2025 مشيرا إلى اهتمام وزارته بان يكون ذلك النمو أداة للتنمية المستدامة ولتوفير فرص العمل.
وسلط هيرو الضوء على أن عدد العاملين في قطاع السياحة في إسبانيا بلغ 6ر2 مليون شخص في ديسمبر 2024 ما يمثل أعلى رقم تاريخي وزيادة بنسبة 8ر3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 لافتا إلى ان ذلك مثل 7ر12 بالمئة من العدد الإجمالي للعاملين في إسبانيا في الشهر الأخير من العام الماضي.
وفيما يتعلق برضا السياح في إسبانيا قال هيرو ان 97 بالمئة من السياح "راضون أو راضون للغاية عن رحلتهم" إلى إسبانيا لافتا إلى أن 65 بالمئة منهم يعتزم العودة إلى إسبانيا في الأشهر ال12 المقبلة. (النهاية)

ه ن د / م م ج


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