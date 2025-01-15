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ترامب يصف اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة بأنه ملحمي ويعد بأمور عظيمة خلال عهده

1/15/2025 2:35:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) –- وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتفاق غزة المعلن عنه اليوم الاربعاء بأنه "ملحمي" ووعد الولايات المتحدة والعالم بأمور "عظيمة" خلال عهده الذي يبدأ رسميا الإثنين المقبل.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) "إن اتفاق إيقاف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر الماضي والذي بعث برسالة إلى العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا".
وعبر عن سعادته "بعودة الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع بأسرهم وأحبائهم".
وأكد أن فريق الأمن القومي التابع له سيواصل عبر مبعوثه الخاص للسلام في الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف العمل على "تعزيز السلام في جميع أنحاء المنطقة".
وشدد ترامب على أن "هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا. بل والعالم".
وأضاف "لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض. تخيلوا فقط كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إلى البيت الأبيض ويتم تأكيد (تعيين) إدارتي بالكامل (من قبل الكونغرس) حتى يتمكنوا من تأمين المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة".
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تعهد ب"إنهاء الحروب في العالم" خلال حملته الانتخابية للدورة الرئاسية الحالية خاصا بالذكر انجاز اتفاق في غزة وحل النزاع الروسي الأوكراني.
وبعد أيام قليلة من إعلان فوزه بالانتخابات في 7 نوفمبر الماضي أعلن ترامب تعيين ويتكوف مبعوثا خاصا للسلام في الشرق الأوسط وكلفه بالتفاوض لإنجاز الاتفاق وذلك بينما كان منسق البيت الأبيض الحالي للشرق الأوسط بريت ماكغورك يعمل على الملف نفسه.
كما أصدر الرئيس الأمريكي المنتخب في مطلع ديسمبر الماضي تحذيرا شديد اللهجة مؤكدا أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى قبل تنصيبه في 20 يناير 2025 فسيكون هناك "جحيم في الشرق الأوسط".
وجدد تهديده في هذا الشأن منذ حوالي اسبوع عندما قال في مؤتمر صحفي في منتجع مارا لاغو "إذا لم يتم إطلاق الأسرى بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في وقت سابق اليوم عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. (النهاية)

ر س ر / م م ج


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