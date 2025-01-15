ترامب يصف اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة بأنه ملحمي ويعد بأمور عظيمة خلال عهده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 15 - 1 (كونا) –- وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اتفاق غزة المعلن عنه اليوم الاربعاء بأنه "ملحمي" ووعد الولايات المتحدة والعالم بأمور "عظيمة" خلال عهده الذي يبدأ رسميا الإثنين المقبل.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) "إن اتفاق إيقاف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر الماضي والذي بعث برسالة إلى العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا".
وعبر عن سعادته "بعودة الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع بأسرهم وأحبائهم".
وأكد أن فريق الأمن القومي التابع له سيواصل عبر مبعوثه الخاص للسلام في الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف العمل على "تعزيز السلام في جميع أنحاء المنطقة".
وشدد ترامب على أن "هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا. بل والعالم".
وأضاف "لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض. تخيلوا فقط كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إلى البيت الأبيض ويتم تأكيد (تعيين) إدارتي بالكامل (من قبل الكونغرس) حتى يتمكنوا من تأمين المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة".
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تعهد ب"إنهاء الحروب في العالم" خلال حملته الانتخابية للدورة الرئاسية الحالية خاصا بالذكر انجاز اتفاق في غزة وحل النزاع الروسي الأوكراني.
وبعد أيام قليلة من إعلان فوزه بالانتخابات في 7 نوفمبر الماضي أعلن ترامب تعيين ويتكوف مبعوثا خاصا للسلام في الشرق الأوسط وكلفه بالتفاوض لإنجاز الاتفاق وذلك بينما كان منسق البيت الأبيض الحالي للشرق الأوسط بريت ماكغورك يعمل على الملف نفسه.
كما أصدر الرئيس الأمريكي المنتخب في مطلع ديسمبر الماضي تحذيرا شديد اللهجة مؤكدا أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى قبل تنصيبه في 20 يناير 2025 فسيكون هناك "جحيم في الشرق الأوسط".
وجدد تهديده في هذا الشأن منذ حوالي اسبوع عندما قال في مؤتمر صحفي في منتجع مارا لاغو "إذا لم يتم إطلاق الأسرى بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في وقت سابق اليوم عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. (النهاية)
ر س ر / م م ج
MENAFN15012025000071011013ID1109094965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.