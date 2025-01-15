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الأمم المتحدة: معالجة أزمة اليمن أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

1/15/2025 2:35:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحاجة إلى معالجة أزمة اليمن أصبحت "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى" مؤكدا ان الاستقرار الإقليمي يتطلب تحقيق السلام في اليمن.
وقال غروندبرغ في احاطته أمام مجلس الأمن عبر الفيديو اليوم الأربعاء ان رسالته لجميع الأطراف أثناء لقاءاته مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين لم تتغير مشددا على اهمية "خفض التصعيد الفوري والمشاركة الحقيقية من أجل السلام".
واضاف ان تكثيف ميليشيات الحوثي ضرباتها على الاحتلال الاسرائيلي واستمرار هجماتها في البحر الاحمر ادت الى غارات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا والاحتلال الاسرائيلي مشيرا الى ان "هذه الدورة المتصاعدة من الضربات والضربات المضادة اعاقت آفاق السلام وحولت الانتباه والموارد الحاسمة بعيدا عن اليمن".
وأكد كذلك أنه خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في صنعاء كرر الدعوات التي سبق أن وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء والتي حث فيها ميليشيا الحوثي على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفيا من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.
وحذر من أن أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وستكون له عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني "الذي عانى بالفعل مما يقرب من عقد من الصعوبات التي لا يمكن تصورها".
وحث جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات التي تعمق المعاناة أو قد تؤدي إلى التراجع عن التقدم المحرز حتى الآن.
من جهتها قالت مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا في احاطتها لمجلس الأمن ان الشهر الماضي شهد زيادة مقلقة في الهجمات ضد البنية التحتية المدنية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص في الكهرباء والحركة الآمنة واستيراد المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية.
وكررت مسويا طلب الأمين العام بأن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وتفعل كل ما في وسعها لتجنب استهداف البنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون.
وقالت ان السكان في اليمن لا يزالون يواجهون "أزمة حادة في مجالي الحماية والوضع الإنساني" لافتة الى ان ما يقرب من نصف سكان اليمن أي أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية وإن الأكثر تهميشا بما في ذلك النساء والفتيات والنازحون والمجتمعات المهمشة هم الأكثر تضررا.
وقالت إنه وفقا للنداء الإنساني الموحد لعام 2025 والذي سيتم إصداره قريبا فإن الأزمة تزداد سوءا وإن ما لا يقل عن 5ر19 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام وهو ما يعني 3ر1 مليون مليون شخص أكثر من عام 2024. (النهاية)

أ م م / س ع م


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