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وزير الخارجية المصري يؤكد مواصلة بلاده بذل المساعي لتحقيق الاستقرار في السودان

1/15/2025 2:35:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 1 (كونا) -- اكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم الاربعاء مواصلة بلاده بذل مساعيها الحثيثة لتحقيق الاستقرار في السودان معربا عن تضامنها الكامل مع السودان ودعمها لاستقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزير عبدالعاطي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان في بورسودان وذلك بناء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشدد الوزير عبدالعاطي على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين.
واستعرض الجهود المصرية الهادفة لدعم الاستقرار في السودان واستئناف نشاطه بالاتحاد الإفريقي مرحبا بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان.
كما استعرض ما توفره مصر من تسهيلات للسودانيين في مصر الى حين عودتهم الآمنة لبلادهم عقب استعادة الأمن والاستقرار فيها.
من جانبه طلب الفريق اول البرهان نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسي على إيفاد وزير خارجيته إلى بورسودان للمرة الثانية خلال فترة وجيزة.
كما طلب نقل شكر وتقدير الشعب السودانى لأوجه الرعاية التي قدمتها مصر للمواطنين السودانيين الذين لجأوا إليها خلال الفترة الأخيرة. (النهاية)

ع ف ف / ر ج


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