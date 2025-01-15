وزير الخارجية المصري يؤكد مواصلة بلاده بذل المساعي لتحقيق الاستقرار في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 15 - 1 (كونا) -- اكد وزير
الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم الاربعاء مواصلة بلاده بذل مساعيها الحثيثة لتحقيق الاستقرار في السودان معربا عن تضامنها الكامل مع السودان ودعمها لاستقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزير عبدالعاطي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان في بورسودان وذلك بناء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشدد الوزير عبدالعاطي على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين.
واستعرض الجهود المصرية الهادفة لدعم الاستقرار في السودان واستئناف نشاطه بالاتحاد الإفريقي مرحبا بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان.
كما استعرض ما توفره مصر من تسهيلات للسودانيين في مصر الى حين عودتهم الآمنة لبلادهم عقب استعادة الأمن والاستقرار فيها.
من جانبه طلب الفريق اول البرهان نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسي على إيفاد وزير خارجيته إلى بورسودان للمرة الثانية خلال فترة وجيزة.
كما طلب نقل شكر وتقدير الشعب السودانى لأوجه الرعاية التي قدمتها مصر للمواطنين السودانيين الذين لجأوا إليها خلال الفترة الأخيرة. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
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