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سمو أمير البلاد يقوم بزيارة ملك المملكة المتحدة تلبية للدعوة الموجهة لسموه

1/15/2025 2:35:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 1 (كونا) -- قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم بزيارة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في دمفريس هاوس بمقاطعة آيرشاير الاسكتلندية في المملكة المتحدة وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه حفظه الله.
هذا وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع الأصعدة والمجالات.
ومن جانبه عبر صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عن خالص شكره لسموه رعاه الله على تلبية الدعوة مما يعكس عمق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين. (النهاية) م ص ع

MENAFN15012025000071011013ID1109094962

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