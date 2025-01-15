سمو أمير البلاد يقوم بزيارة ملك المملكة المتحدة تلبية للدعوة الموجهة لسموه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 15 - 1 (كونا) -- قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم بزيارة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في دمفريس هاوس بمقاطعة آيرشاير الاسكتلندية في المملكة المتحدة وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه حفظه الله.
هذا وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع الأصعدة والمجالات.
ومن جانبه عبر صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عن خالص شكره لسموه رعاه الله على تلبية الدعوة مما يعكس عمق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين. (النهاية) م ص ع
MENAFN15012025000071011013ID1109094962
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