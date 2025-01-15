(التجارة): ضبط كميات كبيرة من العطور المقلدة في حملة تفتيشية بمحافظة حولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء ضبط شركة تقوم بتصنيع العطور وبيعها على أنها أصلية.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن ذلك جاء على إثر حملة تفتيشية شنتها فرقها الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.
وأوضحت أن فرق (الرقابة التجارية) شنت حملة تفتيشية في محافظة حولي أسفرت عن ضبط إحدى الشركات التي تقوم بتصنيع عطور مقلدة وتعبئتها في زجاجات تحمل ماركات عالمية "مزيفة" حيث تم ضبط نحو 41 ألف زجاجة عطر مقلدة.
وأفادت باتخاذ الإجراءات اللازمة إذ تم تحرير محضر ضبط وإحالة المخالف على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية مؤكدة مواصلة جهودها الدؤوبة في مكافحة عمليات الغش التجاري بغية حماية حقوق المستهلكين. (النهاية)
ع ع م
MENAFN15012025000071011013ID1109094961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.