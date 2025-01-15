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(التجارة): ضبط كميات كبيرة من العطور المقلدة في حملة تفتيشية بمحافظة حولي

1/15/2025 2:35:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء ضبط شركة تقوم بتصنيع العطور وبيعها على أنها أصلية.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن ذلك جاء على إثر حملة تفتيشية شنتها فرقها الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.
وأوضحت أن فرق (الرقابة التجارية) شنت حملة تفتيشية في محافظة حولي أسفرت عن ضبط إحدى الشركات التي تقوم بتصنيع عطور مقلدة وتعبئتها في زجاجات تحمل ماركات عالمية "مزيفة" حيث تم ضبط نحو 41 ألف زجاجة عطر مقلدة.
وأفادت باتخاذ الإجراءات اللازمة إذ تم تحرير محضر ضبط وإحالة المخالف على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية مؤكدة مواصلة جهودها الدؤوبة في مكافحة عمليات الغش التجاري بغية حماية حقوق المستهلكين. (النهاية)

ع ع م


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