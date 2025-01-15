بايدن: حان الوقت لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 15 - 1 (كونا) –- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء تعليقا على الاعلان عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة إن الوقت قد حان "لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن".
وأضاف الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض "اليوم وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر توصلت إسرائيل وحركة (حماس) إلى إيقاف إطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى".
وأوضح أن هذا الاتفاق "سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الفلسطينيين ويعيد لم شمل الأسرى مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر".
ونوه بأنه وضع "الخطوط العريضة الدقيقة لهذه الخطة في 31 مايو 2024" بالإشارة إلى المقترح الذي طرحه في التاريخ المذكور.
وأضاف "بعد ذلك أقرها (خطة بايدن) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع".
وأكد أن التوصل لاتفاق في غزة "ليس نتيجة للضغوط الشديدة التي تعرضت لها (حماس) والمعادلة الإقليمية المتغيرة بعد إيقاف إطلاق النار في لبنان وإضعاف إيران فحسب بل وأيضا للدبلوماسية الأمريكية العنيدة والمضنية".
وتابع "لم تتوقف دبلوماسيتي أبدا في بذل الجهود لإنجاز هذه المهمة".
وشدد على أن "الوقت قد حان منذ فترة طويلة لإنهاء القتال وبدء العمل لبناء السلام والأمن".
وعبر عن سعادته "لأن أولئك الذين كانوا محتجزين كأسرى قد عادوا إلى أسرهم".
وسبق بيان بايدن إصدار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منشورا عبر منصة (تروث سوشال) وصف فيه الاتفاق بأنه "ملحمي" ووعد الولايات المتحدة والعالم بإنجازات "عظيمة" خلال عهده الذي يبدأ رسميا الإثنين المقبل. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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