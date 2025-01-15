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بايدن: حان الوقت لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن

1/15/2025 2:35:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) –- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء تعليقا على الاعلان عن التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة إن الوقت قد حان "لإنهاء القتال وبدء العمل على بناء السلام والأمن".
وأضاف الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض "اليوم وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر توصلت إسرائيل وحركة (حماس) إلى إيقاف إطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى".
وأوضح أن هذا الاتفاق "سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الفلسطينيين ويعيد لم شمل الأسرى مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر".
ونوه بأنه وضع "الخطوط العريضة الدقيقة لهذه الخطة في 31 مايو 2024" بالإشارة إلى المقترح الذي طرحه في التاريخ المذكور.
وأضاف "بعد ذلك أقرها (خطة بايدن) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع".
وأكد أن التوصل لاتفاق في غزة "ليس نتيجة للضغوط الشديدة التي تعرضت لها (حماس) والمعادلة الإقليمية المتغيرة بعد إيقاف إطلاق النار في لبنان وإضعاف إيران فحسب بل وأيضا للدبلوماسية الأمريكية العنيدة والمضنية".
وتابع "لم تتوقف دبلوماسيتي أبدا في بذل الجهود لإنجاز هذه المهمة".
وشدد على أن "الوقت قد حان منذ فترة طويلة لإنهاء القتال وبدء العمل لبناء السلام والأمن".
وعبر عن سعادته "لأن أولئك الذين كانوا محتجزين كأسرى قد عادوا إلى أسرهم".
وسبق بيان بايدن إصدار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منشورا عبر منصة (تروث سوشال) وصف فيه الاتفاق بأنه "ملحمي" ووعد الولايات المتحدة والعالم بإنجازات "عظيمة" خلال عهده الذي يبدأ رسميا الإثنين المقبل. (النهاية)

ر س ر / م م ج


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