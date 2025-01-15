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90 ألف ممكن وظيفي من الضمان والرياض تتصدر

1/15/2025 2:34:13 PM
(MENAFN- Al Watan) فاق الممكنون من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مسار التوظيف نظراءهم في المسار الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الممكنين منهم في مسار التوظيف 90.268 ممكنا بـ84%، مقابل 16.742 ممكنًا في المسار الاقتصادي بـ16%، في وقت بلغ فيه إجمالي الممكنين 107.010 ممكنين، وتصدرت منطقة الرياض الأكثر تمكينا بـ22%، وذلك خلال العام الماضي 2024.
162 ملتقى
كشف تقرير الضمان الاجتماعي والتمكين للعام الماضي، تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر مساري التوظيف والمسار الاقتصادي، وبلغ إجمالي الدورات التدريبية وورش العمل 723 دورة تدريبية، وإجمالي الشراكات ومذكرات التعاون 234 شراكة ومذكرة، وإجمالي الملتقيات 162 ملتقى، ويعد ((تمكين)) أحد البرامج التي تقدمها الوزارة، ويقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والريادية، بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
22% الرياض
تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق تمكينا، حيث بلغ إجمالي التمكين فيها 23.191 ممكنا بـ22%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 23.176 ممكنا بـ21.63%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 14.562 ممكنا بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 7856 ممكنا بـ7.33%، وعسير خامسا، بإجمالي 7622 ممكنا بـ7.11%، وجازان سادسا، بإجمالي 7084 ممكنا بـ7%، والقصيم سابعا، بإجمالي 6180 ممكنا بـ6%.
الربع الثالث
سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا، خلال الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الممكنين فيها 1566 ممكنا بـ1.46%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 1845 ممكنا بـ1.72%، والجوف ثالثا، بإجمالي 2091 ممكنا بـ2%، وحائل رابعا، بإجمالي 3534 ممكنا بـ3%، وتبوك خامسا، بإجمالي 3942 ممكنا بـ3.68%، ونجران سادسا، بإجمالي 4361 ممكنا بـ4%.
الأكثر تمكينا
الرياض: 22%
مكة المكرمة: 21.63%
الشرقية: 14%
المدينة المنورة: 7.33%
عسير: 7.11%
جازان: 7%
القصيم: 6%
الأقل تمكينا
الباحة: 1.46%
الحدود الشمالية: 1.72%
الجوف: 2%
حائل: 3%
تبوك: 3.68%
نجران: 4%

MENAFN15012025000089011017ID1109094930

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