"إي آند" تعزز نزاهة سلاسل التوريد بحصولها على شهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد

(MENAFN
- mslgroup) حصلت "إي آند" (e&)، المجموعة التكنولوجية العالمية الرائدة، على شهادة مرموقة في الأخلاقيات المهنية في قطاع المشتريات والتوريد من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS). يبرز هذا الإنجاز التزام "إي آند" الراسخ بتطبيق أرقى المعايير الأخلاقية في عمليات المشتريات وإدارة سلسلة التوريد، مما يعكس دورها الريادي في تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع.
لتحقيق هذا التميز، أكمل جميع المتخصصين في إدارة المشتريات والتوريد في "إي آند" برنامج تدريب شامل حول المشتريات الأخلاقية. شمل البرنامج تقييمات صارمة في مجالات حيوية مثل منع الاحتيال والفساد والرشوة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يضمن التزام الشركة بمبادئ الشفافية والمساءلة في جميع جوانب أعمالها.
في تعليقه على هذا الإنجاز، عبّر عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "إي آند"، عن فخره قائلاً: "تعتز "إي آند" بتطورها من مشغل اتصالات تقليدي إلى واحدة من أبرز مجموعات التكنولوجيا العالمية. هذا التحول تحقق بفضل التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي، وبدعم فريق المشتريات المعتمد من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد. لقد ساعدتنا الخبرات وأفضل الممارسات التي وفرها معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في تعزيز الكفاءة والمرونة وخلق قيمة مضافة عبر عملياتنا. تعكس هذه الشراكة التزامنا بالبقاء في طليعة المشهد الرقمي المتغير باستمرار."
كما علّق سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمشتريات مجموعة "إي آند"، قائلاً: "إن الحصول على شهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد يؤكد التزامنا بتضمين الممارسات الأخلاقية في كل جانب من جوانب عمليات المشتريات لدينا. هذه الشهادة تمثل تقديرًا للعمل الجاد والتفاني الذي أبداه فريقنا في مواءمة عملياتنا مع أعلى المعايير العالمية. وبصفتنا شركة ملتزمة بخلق قيمة مستدامة، نحن فخورون بأن نكون قدوة في تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا في "إي آند"."
ومن جهته أعرب سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، عن تقديره لشركة "إي آند" والتزامها بالممارسات الأخلاقية في مجال المشتريات والتوريد، قائلاً: "نحن فخورون بتكريم شركة "إي آند" لالتزامها القوي بالأخلاقيات في عملياتها. إن إنجازاتها تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للقيم الأخلاقية في عالم المشتريات اليوم. يمثل نهج "إي آند" الاستباقي معيارًا يُحتذى به للمنظمات التي تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في سلاسل التوريد. كما أن إدراجها في سجل أخلاقيات الشركات التابع لمعهد تشارترد يعزز مكانتها الريادية في تبني ممارسات الأعمال الأخلاقية."
تعتبر المشتريات الأخلاقية عنصرًا حيويًا لضمان الشفافية والمسؤولية والاستدامة في عمليات سلسلة التوريد. من خلال التعامل مع قضايا مثل التأثيرات البيئية والاجتماعية، تبني المنظمات الثقة والمصداقية مع أصحاب المصلحة وتخفض المخاطر المرتبطة بالممارسات غير الأخلاقية.
معهد تشارترد للمشتريات والتوريد يُعد أكبر هيئة مهنية عالمية في مجال المشتريات وإدارة سلسلة التوريد. يوفر المعهد التدريب والتوجيه والشهادات للمنظمات التي تلتزم بمكافحة الممارسات غير الأخلاقية. يهدف برنامج المعهد للمشتريات والتوريد الأخلاقي إلى تزويد الشركات بالأدوات الضرورية لتعزيز النزاهة والمساءلة في عملياتها.
أُدرجت "إي آند" في سجل أخلاقيات الشركات التابع لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، لتنضم بذلك إلى مجتمع عالمي مرموق من المنظمات التي تضع الأولوية للممارسات الأخلاقية.
MENAFN15012025004993011075ID1109093469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.