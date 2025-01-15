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مستشار لترامب: أرباح الرئيس المنتخب قد تصل إلى 500 مليون دولار

1/15/2025 8:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتلقى الكثير من الأموال من الشركات والمانحين الأثرياء، حيث يتوقع فريقه جمع حوالي 500 مليون دولار بحلول الصيف.
وقال الموقع الأمريكي إنه "من خلال تخزين الكثير من الأموال، يشير ترامب إلى أنه لا يريد أن ينظر إليه على أنه بطة عرجاء في ولايته الثانية، وهو مستعد لمساعدة الحلفاء السياسيين ومعاقبة المعارضين ومساعدة الجمهوريين في الحفاظ على السيطرة الكاملة على الكونغرس في عام 2026".
وقال أحد مستشاري ترامب، الذي كان من بين خمسة من المطلعين على بواطن الأمور الذين تحدثوا مع موقع "أكسيوس"، لوصف الأعمال الداخلية لترامب: "الأموال تتدفق في مار إيه لاغو. ليس على ترامب أن يحرك ساكنا. الجميع يأتون إليه".


وأضاف: "إننا نتطلع إلى الحصول على نصف مليار دولار بحلول شهر يونيو، ونحن نسير على الطريق الصحيح. إنه نوع من الهدف ولكنه مجرد إسقاط واقعي لما يحدث".


وذكر الموقع أن المانحين لترامب يتبرعون لمجموعة متنوعة من الحسابات وهي تشمل حساب تنصيب الرئيس المنتخب، وMAGA Inc. super PAC، وهي منظمة سياسية غير ربحية تدعى Securing American Greatness، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وصندوق مكتبة ترامب الرئاسية.


ويدير المانحون سلسلة كاملة: من الرعاية الصحية إلى الزراعة والتأمين والمؤسسات المالية ومستثمري التكنولوجيا والعملات المشفرة.


وقال مستشار ترامب إن "رجال العملات المشفرة يفجرون الأمر فحسب. كان مليون دولار في السابق رقما كبيرا. والآن نحن ننظر إلى بعض الأشخاص الذين يتبرعون بمبلغ 10 ملايين أو 20 مليون دولار".

RT

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