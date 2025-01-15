(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفذت محافظة المفرق، بالتنسيق مع مجالس الخدمات وعدد من بلديات المحافظة، حملة نظافة شاملة في مركز حدود جابر.
وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم، إن الحملة، التي جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية، شملت أعمال نظافة شاملة لكافة أرجاء المركز الحدودي، إضافة إلى طلاء للطرق الرئيسية وإزالة الأعشاب الجافة.
وأضاف، إن الحملة التي تستمر 3 أيام ويشارك فيها عمال وكوادر مجالس الخدمات المشتركة والبلديات وهيئة شباب "كلنا الأردن" تهدف إلى إضفاء نوع من الجمالية على المركز، لاسيما في أعقاب النشاط الملحوظ للمسافرين والشاحنات عبر المركز بإتجاه سوريا.
MENAFN15012025000208011052ID1109093266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.