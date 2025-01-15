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حملة نظافة شاملة في مركز حدود جابر

1/15/2025 8:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت محافظة المفرق، بالتنسيق مع مجالس الخدمات وعدد من بلديات المحافظة، حملة نظافة شاملة في مركز حدود جابر.


وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم، إن الحملة، التي جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية، شملت أعمال نظافة شاملة لكافة أرجاء المركز الحدودي، إضافة إلى طلاء للطرق الرئيسية وإزالة الأعشاب الجافة.


وأضاف، إن الحملة التي تستمر 3 أيام ويشارك فيها عمال وكوادر مجالس الخدمات المشتركة والبلديات وهيئة شباب "كلنا الأردن" تهدف إلى إضفاء نوع من الجمالية على المركز، لاسيما في أعقاب النشاط الملحوظ للمسافرين والشاحنات عبر المركز بإتجاه سوريا.

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