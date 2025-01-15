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عاجل لماذا لا تفصح الغذاء والدواء عن أسماء المنشآت المخالفة امام الجمهور ؟ وهل يسمح القانون بذلك؟

1/15/2025 8:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تساءل الكثير من الأردنيين لماذا لا تُعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمحال التجارية والمطاعم التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري ، والتي كان آخرها ضبط 25 ألف كيلو من اللحوم المنتهية الصلاحية، وهل يسمح القانون بنشر أسماء هذه الشركات؟
قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .

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