الوسطية النيابية تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوطنية أن التوجيهات الملكية السامية بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل تعبر عن مدى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، المباشر بالتحديات التي تواجه العصر الرقمي المتسارع، وتعكس الرؤية الاستشرافية للمستقبل.



وعبرت الكتلة، في بيان اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها النائب زهير الخشمان، عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية بتشكيل المجلس، مشيرة إلى أن متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لهذا المجلس ستعزز من أهمية المشروع وتمنحه زخما كبيرا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.