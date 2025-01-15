الوسطية النيابية تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوطنية أن التوجيهات الملكية السامية بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل تعبر عن مدى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، المباشر بالتحديات التي تواجه العصر الرقمي المتسارع، وتعكس الرؤية الاستشرافية للمستقبل.
وعبرت الكتلة، في بيان اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها النائب زهير الخشمان، عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية بتشكيل المجلس، مشيرة إلى أن متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد لهذا المجلس ستعزز من أهمية المشروع وتمنحه زخما كبيرا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
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