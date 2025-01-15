الأونروا: سنواصل مساعدة الفلسطينيين رغم قرار الحظر الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
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أوسلو -PNN- قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن "الوكالة ستواصل تقديم المساعدات للسكان في الأراضي الفلسطينية على الرغم من الحظر الإسرائيلي المقرر تنفيذه بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري".
وقال لازاريني في مؤتمر صحفي في أوسلو "سنبقى ونواصل تقديم المساعدات"، وأضاف "سيظل موظفو الأونروا المحليون موجودين وسيواصلون تقديم المساعدات الطارئة، وحيثما أمكن، التعليم والرعاية الصحية الأولية".
ويوم السبت الماضي، شدّد لازاريني، على أنّ "الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم".
وقال لازاريني في بيان نشره على منصة "إكس"، إنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاماً الماضية.
وكشف موقع "إكسيوس" الأميركي، أنّ 3 مسؤولين أميركيين في وزارة الخارجية الأميركية حذّروا فريق إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من كارثة إنسانية في غزة، عندما يدخل القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
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