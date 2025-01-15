الأونروا: سنواصل مساعدة الفلسطينيين رغم قرار الحظر الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) أوسلو -PNN- قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن "الوكالة ستواصل تقديم المساعدات للسكان في الأراضي الفلسطينية على الرغم من الحظر الإسرائيلي المقرر تنفيذه بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري".

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي في أوسلو "سنبقى ونواصل تقديم المساعدات"، وأضاف "سيظل موظفو الأونروا المحليون موجودين وسيواصلون تقديم المساعدات الطارئة، وحيثما أمكن، والرعاية الصحية الأولية".

ويوم السبت الماضي، شدّد لازاريني، على أنّ "الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم".

وقال لازاريني في بيان نشره على منصة "إكس"، إنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاماً الماضية.

وكشف موقع "إكسيوس" الأميركي، أنّ 3 مسؤولين أميركيين في وزارة الخارجية الأميركية حذّروا فريق إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من كارثة إنسانية في غزة، عندما يدخل القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.