فوز ثمين لفدائي السيدات على لبنان في تصفيات آسيا لكرة الصالات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بانكوك / PNN - فاز منتخبنا الوطني للسيدات على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2025،
المقامة في
صالة نونثابوري، بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وافتتح منتخبنا التسجيل بهدف
حلا صراوي في
الدقيقة الثالثة،
كما هدد المرمى اللبناني بعدة هجمات.
في المقابل، وقفت حارسة فدائي السيدات
ميراف معروف نداً
للمحاولات
اللبنانية
لتعديل النتيجة، لينتهي
الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.
وعززت نور يوسف التقدم لفلسطين بهدف ثانٍ
عند الدقيقة 25
من زمن المباراة، ورغم الضغط اللبناني المكثف، نجحت نور
مرة أخرى في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب رصيده إلى 4 نقاط.
ويختتم منتخبنا لقاءاته في التصفيات بمواجهة منافسه البحريني
يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت القدس.
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