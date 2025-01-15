فوز ثمين لفدائي السيدات على لبنان في تصفيات آسيا لكرة الصالات

MENAFN - Palestine News ) بانكوك / PNN - فاز منتخبنا الوطني للسيدات على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2025،المقامة فيصالة نونثابوري، بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وافتتح منتخبنا التسجيل بهدف

حلا صراوي في

الدقيقة الثالثة،

كما هدد المرمى اللبناني بعدة هجمات.

في المقابل، وقفت حارسة فدائي السيدات

ميراف معروف نداً

للمحاولات

اللبنانية

لتعديل النتيجة، لينتهي

الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.

وعززت نور يوسف التقدم لفلسطين بهدف ثانٍ

عند الدقيقة 25

من زمن المباراة، ورغم الضغط اللبناني المكثف، نجحت نور

مرة أخرى في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب رصيده إلى 4 نقاط.

ويختتم منتخبنا لقاءاته في التصفيات بمواجهة منافسه البحريني

يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت القدس.